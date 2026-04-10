Bio zvijezda, zarađivao milione, pa osuđen za pedofiliju: Umjesto da izgubi sve - oprostila mu i žena

Bivši fudbaler Adam Džonson osuđen je za pedofiliju i umjesto da izgubi sav novac, danas živi u raskoši i to sa ženom koja mu je sve oprostila.

Adam Džonson važio je za jednog od najtalentovanijih engleskih fudbalera 21. vijeka, međutim nije uspio da ostvari svoj potencijal - i karijera mu je prekinuta i prije 30. rođendana. Prošla je decenija od kada je Adam Džonson završio u zatvoru i izopšten je zasluženo zbog fudbala pošto je osuđen za pedofiliju.

Danas ima 38 godina i prošla je decenija od kada je posljednji put zarađivao od šutiranja lopte, ali je isto tako još od 2019. godine na slobodi, kada je pušten na uslovnu zbog dobrog vladanja.

Za šta je osuđen Adam Džonson?

Englesku je potresla jeziva informacija da je Adam Džonson optužen za pedofiliju, što je kaznije i priznao na sudu. Konkretno, Džonson je osuđen za odnose sa 15-godišnjom navijačicom Sanderlenda - kluba za koji je u tom trenutku igrao - i takođe za "namamljivanje djeteta" (grooming).

Za to je dobio šestogodišnju zatvorsku kaznu i pušten je na uslovnu poslije odsluženja polovine zatvorske kazne, a navodno je u međuvremenu uspio da "restartuje svoj život".

Gdje je sada Adam Džonson?

Britanski "Mirror" pisao je da je Adam Džonson ponovo uspio da izgradi život uz pomoć svoje partnerke Stejsi Flaunders, s kojom ima dvoje djece. Mnoge je iznenadilo što je ona ostala uz Džonsona i za vrijeme sudskog procesa, da bi potom došlo do raskida, ali i pomirenja kada je bivši fudbaler izašao na slobodu. Skrasili su se na sjeveroistoku Englesku gdje su kupili nešto skromniji dom od onoga na koji su navikli.

Ranije su živjeli u kući sa šest spavaćih soba, vrijednoj oko dva miliona evra, što su morali da prodaju i preselili su se u skromniji dom koji vrijedi oko 500 hiljada evra. Iako Džonson ne radi, žive lagodnim životom i kažu da sada igra golf.

Odakle mu novac?

Neimenovani član porodice Džonson rekao je za "Dejli Mejl" da je njihov način života pomogao njegovoj partnerki da ne sumnja više u vezu. "Novac je sigurno igrao ulogu. On nije radio otkako je završio fudbalsku karijeru. Uštedio je dovoljno novca tokom igračke karijere da može da živi jako dobro bez brige. Imaju lijep život, djeci ništa neće ne nedostaje."

Inače, tokom najboljih dana svoje fudbalske karijere, Džonson je živio u vili Kristijana Ronalda i zarađivao je oko pet miliona evra godišnje, a onda je iznenada ostao bez prihoda i procjenjuje se da je izgubio oko 12 miliona evra.

Od jezivog zločina povukao se iz javnosti i ne pojavljuje se u medijima, trudeći se da živi povučenim stilom života.

Kako mu je partnerka oprostila?

Stejsi Flaunders, inače nekadašnja stjuardesa, ispričala je da uprkos presudi nije povjerovala da je Adam Džonson pedofil, nego smatra da je zavisnik o odnosima.

"Iskreno, ja to ne vidim. Za mene je pedofil neko ko zlostavlja jako malu djecu. Mislim da je on bio zavisnik. Rekao mi je da je zavisnik", ispričala je Stejsi Flaunders, dok je njena prijateljica dodala: "Nakon što je pušten, nije izgledalo da će se ponovo pomiriti, ali pandemija je počela godinu dana nakon njegova izlaska i to je postepeno promijenilo stvari."

Gdje je igrao Džonson?

Pamti se kao brzonog fudbaler koji je prodirao po krilu i koji je na sebe privukao pažnju još kao klinac u Midlsbrou, iako je prvo počeo u Njukasl junajtedu gdje nisu bili strpljivi. Sve do 2010. godine igrao je za Midlsbro, uz pozajmice Lidsu i Votfordu, a zatim je otišao u Mančester siti 2010. godine u transferu vrijednom oko sedam miliona funti. Odigrao je preko 70 utakmica za "građane" i osvojio je Premijer ligu, a onda obukao dres Sanderlenda u kome je bio glavni igrač do hapšenja.

Iako je lobirao da se vrati fudbalu, nijedan klub nije želio da ga prihvati poslije svega što se dogodilo.