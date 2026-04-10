"Više nisi moj sin": Odrekao ga se zbog Marijane, nastao raskol u Bosni, a onda je došlo do obrta

Anel Ahmedhodžić i njegov otac Mirsad Ahmedhodžić su se pomirili i time su ostvareni prvi uslovi da se vrati u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Izvinio se Mirsad i snaji Marijani, koju je optužio da je za sve kriva.

Izvor: Instagram/marijana.ahmedhodzic/Printscreen

Bosna i Hercegovina plasirala se na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi, a jedan od njenih najboljih igrača počeo je da "grebe rukama i nogama" da bi se vratio u reprezentaciju. U pitanju je Anel Ahmedhodžić (27) koji nije igrao za "zmajeve" već dvije godine i čini se da polako priprema teren za povratak.

Prvo je čestitao svojim saigračima na velikom uspjehu, doduše sa zakašnjenjem, da bi poslije toga javno istupio i njegov otac Mirsad Ahmedhodžić. Njih dvojica su se pomirili i to bi mogao da bude korak ka povratku Anela u redove "zmajeva".

"U životu svi pravimo greške, ali je najveća odgovornost priznati ih i iskreno se pokajati. Danas želim javno da izrazim žaljenje zbog riječi i postupaka koje sam u afektu izrekao. Emocije su me nadjačale i dozvolio sam sebi da povrijedim one koje najviše volim. Moja reakcija je dijelom proizašla iz toga što nisam imao pravu informaciju o razlozima zbog kojih je moj sin udaljen iz reprezentacije, niti mi je to bilo na vrijeme objašnjeno. U takvom stanju ljutnje i nerazumijevanja reagovao sam nepromišljeno", rekao je Mirsad Ahmedhodžić za "N1.ba".

Posebno se izvinio snaji Marijani

Osim što se izvinio sinu, Mirsad Ahmedhodžić je pružio ruku pomirenja i snaji Marijani, kao i njenoj porodici, ističući da mu je želja da sve ostave iza sebe i krenu dalje u poštovanju i slozi, a zajedničke fotografije i potvrđuju takav rasplet.

"Posebno želim da se izvinim svojoj snaji Marijani, kojoj sam uputio teške i neprimjerene riječi. Sve što sam rekao o njoj - nije istina. Ona nije kriva ni za jednu odluku mog sina, niti ima bilo kakve veze sa njegovom karijerom ili stvarima koje sam joj pripisivao. Naprotiv, bila mu je i ostala najveća podrška. Riječi koje sam izgovorio bile su izrečene u ljutnji i sa namjerom da povrijedim, i zbog toga se iskreno kajem", dodao je Mirsad.

Zašto je došlo do svađe?

Ahmedhodžić je prestao da igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine zbog "amaterskih metoda rada i miješanja politike u izbor tima" zbog čega je i selektor Sergej Barbarez prestao da ga zove. Osim fudbalskih razloga, problem je nastao i u odnosima s navijačima koji su ga vrijeđali, dok nisu pomogle ni izjave njegovog oca Mirsada koji je u sve umiješao i suprugu Marijanu Mišić, inače Crnogorkom koja je zbog njega promijenila vjeru.

"To više nije moj sin, ne smatram ga više mojim sinom. Želim mu da bude dobar. Najbolji. Ja sam se borio cijeli rat, tri puta sam ranjavan. Želio sam da moj sin igra za državu koju sam ja svojom krvlju stvarao, ali okrenuli su ga loši ljudi koji misle samo na interes", izjavio je otac fudbalera u afektu: "Ta njena majka... Ne znam šta su mu uradili, ali su planirali da nas roditelje odstrane. I to su uspjele za Novu godinu. Ta njena majka i ona su otišle u Dubai da se provode, a njemu ostavili dijete kući, a imao je mečeve u tom periodu i tu je izostajao, kao navodno lagana povreda."

Šta je Anel odgovorio ocu?

Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Zbog ovih napada na suprugu Marijanu, koju je Mirsad Ahmedhodžić optužio da je kriva za pad u karijeri štopera iz BiH, burno je reagovao i današnji igrač Fejnorda.

"Reći da je moja supruga bacila na mene crnu magiju je veoma uvredljivo za mene, a posebno za moju suprugu, jer je ona sjajna. Veoma je teško naći ženu koja će se brinuti o tebi kao što to radi ona i veoma sam srećan da moj sin ima tako nevjerovatnu majku", rekao je tada Anel Ahmedhodžić.

"I onda reći da me ne pušta na mečeve reprezentacije? To je smiješno i samo pokazuje koji nivo inteligencije ima ovaj lažov. Ima mnogo supruga fudbalera koje ne mare za karijere muževa, ali ona nikada nije propustila meč, čak ni kada je bila u devetom mjesecu trudnoće došla je na moj meč samo nekoliko dana prije nego što mi je rodila sina. Ona je moja najveća podrška i reći da me ne pušta je glupavo, ali šta očekivati ​​od narcisa?"

Bivši reprezentativac Švedske, koji je promijenio sportsko državljanstvo zbog ljubavi prema BiH, odigrao je do sada 24 utakmice za "zmajeve". Igra odličnu sezonu za Fejnord i nastupio je na 36 utakmica za ovaj klub, uz dvije asistencije.