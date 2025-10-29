logo
"Kakvo je to pitanje?" Anel Ahmedhodžić napravio haos pred kamerama

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Bivši reprezentativac BiH imao je verbalni obračun sa jednim novinarom pred utakmicu Fejenorda i PSV-a. Nije mu se dopalo jedno pitanje i onda je nastao haos...

Novinar iznervirao Anela Ahmedhodžića Izvor: Printscreen/X/VoetbalPrimeur

Anel Ahmedhodžić (26) ponovo je u centru pažnje. Prethodni put je to bio slučaj kada ga se otac odrekao zbog snajke Marijane, a sada je bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine ušao u sukob sa novinarima. Bilo je to poslije derbija kola u kom je njegov Fejenord igrao protiv PSV-a.

Tim iz Ajndhovena dobio je meč rezultatom 3:2, a sva tri pogotka postigao je Ismael Saibari. Marokanski napadač zatresao je mrežu u 30. minutu prvi put, pa onda u 51. i 60. i bio je najzaslužniji za trijumf i tri boda gostiju u Roterdamu.

Po završetku tog meča je Ahmedhodžić došao na konferenciju za medije i ušao u sukob sa jednim novinarom koji ga je pitao da li će imati noćne more poslije ovakve partije Saibarija. Tako je sve krenulo.

  • Novinar: Da li se plašite noćnih mora zbog Saibarija?
  • Ahmedhodžić: Kakvo je to pitanje?
  • Novinar: Normalno pitanje. Dao je tri gola protiv vas.
  • Ahmedhodžić: To je fudbal, dobar je igrač, bio je to dobar dan za njega, dao je het-trik.
  • Novinar: To je sve?
  • Ahmedhodžić: Da, to je sve.
  • Novinar: Šta možete da nam kažete o njegovim kvalitetima i trećem golu koji je dao?
  • Ahmedhodžić: Objasnio sam to prošli put, neću da se ponavljam. Dobar je igrač, posebno jedan na jedan, ima tehniku. Nisam skaut PSV-a, ne znam.
  • Novinar: Igrali ste protiv njega, pa možete da nam date komentar o tome?
  • Ahmedhodžić: Svi ste mogli to da vidite danas.
  • Novinar: I vi isto?
  • Ahmedhodžić: Da, naravno.

Kada se završila konferencija kamere su uhvatile i momenat kada se Ahmedhodžić okrenuo ka novinaru i mrko ga pogledao.

Tagovi

Anel Ahmedhodžić fudbal

