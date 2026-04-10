logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Italija dobila selektora - ali samo za dvije utakmice!

Dragan Šutvić
0

Fudbalski savez Italije imenovao je selektora, ali ne trajno, već samo za junske prijateljske mečeve.

Silvio Baldini novi selektor Italije Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Italije treći put uzastopno neće igrati na Mundijalu.

"Azure" je u finalu baraža za odlazak u SAD, Kanadu i Meksiko porazila selekcija Bosne i Hercegovine, nakon čega je krenula "sječa" na Apeninima. Ostavke su podnijeli selektor Đenaro Gatuzo, tim-menadžer Đanluiđi Bufon i prvi čovjek italijanskog fudbala Gabrijele Gravina, a u jeku turbulentnog perioda, italijanski državni tim dobio je prelazno rješenje na selektorskoj poziciji.

Italija će, naime, 3. juna gostovati Luksemburgu, dok će četiri dana kasnije, takođe na gostujućem terenu, odmjeriti snage sa Grčkom. U tim mečevima, kako je istaknuto iz italijanske kuće fudbala, ekipom će komandovati Silvio Baldini, koji trenutno obavlja posao selektora italijanske reprezentacije ispod 21 godine.

Izbori za novog predsjednika Fudbalskog saveza Italije održaće se u drugoj polovini šestog mjeseca, odnosno 22. juna, nakon čega bi četvorostruki prvak svijeta dobio novog komandanta, koji bi ekipu poveo u jesenje bitke u Ligi nacija.

U ovom takmičenju, Italijani će odmjeriti snage sa Francuskom, Belgijom i Turskom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

Italija fudbal Silvio Baldini treneri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC