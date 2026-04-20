Obožavaju Beograd i igraće Premijer ligu Engleske: Ovo nije fudbal već poštovanje istorije

Fudbaleri Koventrija vratili se u Premijer ligu nakon 25 godina, a mnogi ljudi u Srbiji ne znaju da u tom engleskom gradu obožavaju Beograd.

Izvor: Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia

Navijači širom sveta detaljno prate šampionsku trku u Premijer ligi u kojoj učestvuju Arsenal i Mančester siti, ali oni pravi ljubitelji engleskog fudbala fokusirani su i na niže lige. Već sada se zna da će nakon dvije i po decenije u društvu najboljih ponovo igrati Koventri, tim kojem se na početku sezone nisu davale velike šanse, ali koji je pod komandom Frenka Lamparda izborio plasman u društvo najboljih.

Koventri je osvojio 86 bodova u dosadašnjem dijelu prvenstva, a trećeplasirani Milvol ne može da ga stigne u posljednje tri runde, jer ima 10 bodova manje od lidera Čempionšipa. To znači da će se Premijer liga igrati u gradu koji već decenijama gaji nevjerovatnu ljubav prema Beogradu - i to ističe na gotovo svakom koraku!

Ukoliko biste prošetali užim centrom Koventrija, naišli biste na Beogradski trg, a na njemu se nalazi i "Belgrade Theatre" - kultna građevina koja je jedno od najbitnijih zdanja za kulturni život čitavog grada. Nije slučajno, oba imena su dodijeljena u čast glavnog grada Srbije, još iz vremena kada je "domaći" Beograd bio glavni grad Jugoslavije, države koja više ne postoji.

Zašto Koventri obožava Beograd?

Tokom Drugog svjetskog rata Koventri je bio jedan od engleskih gradova koji su najviše stradali. Vazdušni napadi Nijemaca izvedeni u različitim periodima 1940. i 1941. godine praktično su u potpunosti uništili centralno gradsko jezgro, a računajući i širu okolinu uništeno je preko 50.000 domova. Iako je Koventri bio grad koji se najbrže razvija između Prvog i Drugog svjetskog rata, sve što su postigli praktično je sravnjeno sa zemljom.

Izvor: Maurice Savage / Alamy / Profimedia

Nakon završetka Drugog svjetskog rata započeta je kompletna izgradnja Koventrija, a Jugoslavija je tada pokazala prijateljstvo prema Velikoj Britaniji. Za potrebe izgradnje centra Koventrija donirana je drvna građa, od koje je kasnije nastao teatar koji danas nosi ime po Beogradu - Englezi su na taj način željeli da oduže Jugoslaviji na pomoći, a ubrzo je i obližnji trg dobio ime po najznačajnijoj građevini koja mu se nalazi u blizini.

Pozorišna hala ima 866 sjedišta i važi za centralno mjesto kulture u Koventriju. Otvorena je 1958. godine, poptuno rekonstruisana 2007. godine, a zanimljivo je da su baš na tom mjestu davne 1971. godine legendarni Monti Pajtonovci prvi put nastupili na daskama koje život znače.