Fudbalsku legendu ne biste prepoznali na ulici!

Jedan od najbolljih izvođača slobodnih udaraca živi daleko od svjetla reflektora.

Izvor: juninhopeoficial/Instagram/Printscreen

Bivši brazilski fudbaler Žuninjo Pernambukano završio je igračku karijeru prije više od deceniju, a zaljubljenici u fudbal još uvijek pamte kako je "žario i palio" u dresu francuskog Liona.

Kada je okačio "kopačke o klin" oprobao se ulozi funkcionera, ali je ulogu sportskog direktora u francuskom velikanu napustio 2021. godine i od tada ga rijetko viđamo u javnosti.

Stekao je slavu u Olimpiku iz Liona za koji je nastupao u periodu od 2001. do 2009. godine, ali mu se nije dopalo u kom smjeru ide razvoj ovog kluba kada se preselio u "fotelju".

"Lion je izgubio svoj identitet. Više ne prepoznajem klub kakav je nekad bio. Prije smo bili porodica, danas to više nije isti osjećaj", rekao je tada legendarni vezista.

Žuninjo je dvije godine obavljao ulogu sportskog direktora i taj posao ga je potpuno iscrpio da je već godinama samo u ulozi posmatrača i navijača.

"Nisam imao svu moć koju ljudi misle da jesam. Događalo se mnogo toga iza kulisa što nisam mogao da kontolišem. Taj me posao iscrpio više nego što sam očekivao. Došao sam da pomognem, ali u jednom sam trenutku shvatio da više ne mogu da dam ono što je klubu potrebno."

Žuninjo danas ima 51 godinu i živi daleko od očiju javnosti. Novi način života mu olakšava i to što ga većina ljubitelja fudbala ne bi prepoznala da ga sretne na ulici.

Promijenio je imidž i ne podsjeća na nekada veliku zvijezdu evropskog i svjetskog fudbala. U javnosti se pojavljuje povremeno, najčešće kako bi podržao humanitarne akcije ili podijelio fotografiju sa prijateljima kako uživa u sasvim običnoj svakodnevnici.

Ostavio veliki trag u fudbalu

Žuninjo će ostati upamćen kao jedan od najboljih izvođača slobodnih udaraca svih vremena i legenda Liona sa kojim je osvojio sedam uzastopnih titula u francuskoj ligi.

Karijeru je započeo 1993. godine u Resifeu, nakon čega je igrao za Vasko da Gamu, da bi uslijedio potpis za Olimpik Lion. Ostao je upamćen po veoma efektnim golovima iz slobodnih udaraca.

Odigrao je 40 mečeva za reprezentaciju Brazila, a bio je učesnik Svjetskog prvenstva 2006. godine u Njemačkoj.

