Podjela bodova u "derbiju začelja": Radnik ispustio vođstvo, prečka spriječila preokret Posušja!

Goran Arbutina
Posušje i Radnik remizirali 1:1 na stadionu Mokri Dolac.

„Derbi začelja“ između Posušja i Radnika završen je bez pobjednika, na semaforu je poslije 90 minuta igre stajalo 1:1, rezultat kojim ni jedni ni drugi ne mogu da buu zadovoljni.

Radnik je ispustio vođstvo iz uvodnih minuta utakmice, a Posušje je propustilo priliku da napravi poptuni preokret, pa su i jedni i drugi ostali bez dva itekako važna boda u borbi za opstanak.

Gosti iz Bijeljine iznenadili su sdomaćina u šestom minutu kada je Mohamed Gorzi pogodio za vođstvo Bijeljinaca i djelovalo je da bi ekipa Duška Vraneševića mogla do prve pobjede u posljednjih pet utakmica.

Međutim, njihova prednost trajala je svega 13 minuta, Hoze Mulato izjednačio je na 1:1 i vratio sve na početak.

Redale su se prilike pred jednim i drugim golom, kako u prvom, tako i u drugom poluvremenu, a Filipović je uspio da zatrese prečku kada je s lijeve strane uputio nešto između centaršuta i šuta.

Prethodno je i Gorzi imao odličnu prilicu, ali njegov udarac je odbranio Šubarević i tako spriječio novo vođstvo Radnika.

U finišu utakmice Posušje je krenulo u pravo opsadu gola gostiju, a najbolju priliku imao je Begeić kada je poslije povratne lopte sa nekih 13 metara šutirao pored gola.

Ovim remijem ne mogu da budu zadovoljni ni jedni ni drugi. Posušje je propustilo priliku da se odvoji od tri najugroženije ekipe na tabeli,  , te eventualno približi Širokom Brijegu, a Radnik je propustio šansu da se značajnije udalji od Rudara koji je u zoni ispadanja.



NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC