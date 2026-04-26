"Htio je da se vrati, nije mu dao": Otkriveno ko je u Barseloni rekao NE legendarnom Mesiju

Najbolji fudbaler svih vremena Lionel Mesi trebalo je da se u jednom trenutku karijere vrati u Barselonu, ali do istorijskog trenutka nije došlo

Legendarni Lionel Mesi najveći trag je ostavio u Barseloni u kojoj je igrao od 2003. do 2021. Nema sumnje da je povratak Argentinca bio velika želja navijača, čak i priče iz 2023. nisu bile neosnovane, Mesi je bio na korak od starog kluba, ali je predsjednik Đoan Laporta donio konačnu odluku.

Lionel Mesi je legenda fudbala, ali ispred svega legenda Barselone. Međutim, slavni povratak u klub u koji je došao davne 2003. nije se dogodio i kao su se stekli gotovo svi uslovi da ga navijači ponovo vide u plavo-crvenom dresu. Konkretno, Ćavi Ernangomez bio je zadužen za povratak nekoliko igrača u Barselonu, plan je bio da i Mesi bude jedan od njih, ali je riječ predsjednika kluba bila posljednja.

Ćavi je otkrio da je uspio da vrati Danija Alveša, da se "nagovarao" Nejmara, Pedra i Mesija, ali je najviše sreće imao sa jednom od najboljih na svijetu. Argentinac je želio da se vrati u klub.

"Uspio sam ponovo da dovedem Dani Alveša, pokušao sam isto sa Nejmarom, Pedrom i Mesijem. Ono što je bilo jasno jeste da Pedro i Nejmar nisu mogli da potpišu za nas zbog ekonomske situacije.

Kada je u pitanju Mesi, predsjednik (Đoan Laporta) ga nije želio. Pokušali smo da ga dovedemo 2023. Razgovarali smo pet mjeseci i sve je bilo završeno, ali na kraju je predsjednik kluba rekao 'ne'", pojasnio je Ćavi.

Da li je odluka Laporte bila prava ili ne, ostaje subjektivno mišljene. Međutim, ono što Lionel Mesi i danas radi je nevjerovatno, a sama činjenica da će biti osvajač specijalne Zlatne lopte koja se dodjeljuje jednom u 30 godina, dovoljno govori o važnosti Argentinca u svijetu fudbala. "Super zlatna lopta" biće sljedeći put dodijeljena 2029, a jedini favorit je, naravno, Lionel Mesi.

Mesi je najsjajnije godine karijere proveo u Barseloni, sa kojom je osvojio četiri puta Ligu šampiona od 2006. do 2015. A, kad su individualna priznanja u pitanju - Zlatnu loptu je dobijao od 2009. do 2012, potom ponovo 2015, 2019, 2022. i 2023. Tokom karijere igrao je u Barseloni, krenuo je od trećeg tima, potom bio u drugom i zatim 2004. postao lider "A" ekipe.

U klubu iz Katalonije ostao je do 2021, a onda je obukao dres Pari Sen Žermena, a zatim i Inter Majamija 2023. U Sjedinjenim Američkim Državama i dalje igra na visokom nivou i čak je posljednju Zlatnu loptu odnio tamo, iako ju je dobio prije svega zbog osvajanja Svjetskog prvenstva sa Argentinom 2022. godine.