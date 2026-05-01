Legendarni Roberto Bađo napravio profil na TikToku: Njegov prvi video odmah postao viralan (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Legendarni Roberto Bađo napravio je novu društvenu mrežu, na kojoj je popularan gotovo kao u igračkim danima.

legendarni fudbaler roberto badjo pokrenuo tiktok profil Izvor: Screenshot/TikTok/@robertobaggio

Legendarni italijanski fudbaler Roberto Bađo (59) se povukao iz javnosti. Čini se živi relativno mirno, u selu i uživa u toplini porodičnog doma, ali koliko nedostaje navijačima govori i činjenica da je na novoj društvenoj mreži otvorio profil i pokrenuo pravu "lavinu" komentara.

Bađo je otvorio nalog na popularnoj društvenoj mreži TikTok, a prvi video koji je objavio bilježi više od 6,3 milione pregleda, ima 500.000 lajkova, 13.000 komentara i 17.000 dijeljenja. Čini se sasvim običan video, ali na njemu je italijanska legenda koja žonglira loptom i potom se obraća publici.

@robertobaggioCiao ragazzi! Da oggi sono anche io su TikTok 👀😂#RobertoBaggio♬ original sound - Roberto Baggio

"Zdravo, ljudi! Od danas sam i ja na TikToku", glasila je poruka bivšeg fudbalera.

Ko je Roberto Bađo?

Bađo je legendarni italijanski fudbaler. Bio je velika zvijezda na terenu, ali i van njega. Tokom karijere je igrao za Veneciju, Fiorentinu, Juventus, Milan, Bolonju, Inter i Brešu. Osvojio je i Zlatnu loptu, bilo je to 1993, a u karijeri je postigao više od 300 golova i u ormaru ima četiri klupska trofeja.

Najzanimljiviji momenta iz karijere bivšeg fudbalera svakako je promašeni penal u finalu Svjetskog prvenstva protiv Brazila 1994. Iako je imao mnogo uspjeha na terenu danas se ne bavi sportom. Posledica toga su jaki bolovi i brojne povrede koje je pretrpio u karijeri.

