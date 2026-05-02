Ispali iz lige sa 0 bodova, ali Hilsboro je "eksplodirao" kada se na semoforu pojavila jedna nova "nula"!

Autor Goran Arbutina
Šefild Venzdej pobjedom okončao mučnu sezonu u Čempionšipu, a uprkos ispadanju iz lige navijači jednog od najstarijih klubova na svijetu imali ogroman razlog za slavlje.

Šefild Venzdej slavi jer ulazi u novu sezonu bez kazne

Agoniji jednog od najstarijih klubova na svijetu, Šefild Venzdeja konačno je došao kraj. Ekipa Danija Rola u subotu je savladala VBA rezultatom 2:1 u posljednjem kolu Čempionšipa i tako okončala sezonu sa 0 bodova.

Iako su upisali dvije pobjede i 12 remija konačni bodovni saldo je 0 jer je klub u međuvremenu kažnjen oduzimanjem 18 bodova zbog dugovanja plata igračima, kao i dugovanja prema osoblju, poreskoj upravi... dok je bivšem vlasniku Dejfonu Čansiriju, koji je klub dotjerao do stečaja, zabranjeno da se bavi fudbalom tri godine.

Ni to nije bio kraja nevoljama za Šefild Venzdej. Engleska fudbalska liga sredimom aprila saopštila da će klub u novoj sezoni u kojoj će se takmičiti u engleskoj Ligi 1 krenuti sa -15 bodova nakon neuspješnog preuzimanja kluba od strane američkog konzorcijuma, zbog kojih nisu ispunjeni i uslovi za namirenje povjerioca.

Veliki obrt desio se ove subote kada je saopšteno da je konzorcijum na čelu sa Dejvidom Storčom preuzeo klub i da je kazna od -15 bodova poništena. 

Sjajne vijesti za navijače Šefild Venzdeja saopštene su tokom utakmcie protiv VBA, a oni su sa oduševljenjem dočekali ovu "nulu", te pozdravili novog vlasnika koji se u subotu pojavio na stadionu. Na displeju odbrojavani su kazneni bodovi, a kada se stiglo do 0 tribine Hilsboroa su eksplodirale. Pogledajte taj trenutak.

Šefild Venzdej je jedan od najstarijih klubova na svijetu, a ima i tradiciju igranja srpskih igrača. Za ovu ekipu igrali su Darko Kovačević, Dejan Stefanović i Bojan Đorđić.

Klub je nastao 1867. godine kao sekcija kriket kluba koji je u to doba postojao skoro 50 godina. Jedan su od osnivača kako fudbalskih takmičenja u Engleskoj uopšte, pa tako i Premijer lige 1992. godine. Klub je uglavnom bio u najvišem rangu, ali su od ispadanja 2000. godine van Premijer lige. U istoriji imaju četiri titule, tri FA kupa, jedan Liga kup i jedan Komjuniti šild.

