Bajern predstavio nove dresove: Jedan detalj oduševio navijače, evo za kad je zakazana premijera

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Bajern iz Minhena predstavio je nove dresove i oduševio navijače, tim će premijerno prikazati novu garnituru u meču Lige šampiona

Bajern iz Minhena predstavio je nove dresove, odnosno domaću garnituru i tako oduševio navijače kluba iz Bavarske. Sudeći po reakcijama navijača oduševljenjima nema kraja, a klub iz Minhena će crvene dresove prošetati već u meču protiv Pari Sen Žermena.

Bajern i popularni brend "Adidas" lansirali su dres koji uklapa tradiciju i moderne elemente, što je oduševilo navijače. Publika će novu garnituru dresova imati priliku da vidi u Ligi šampiona, kad Bavarci budu dočekali Pari Sen Žermen u srijedu od 21 sat, a očekuje se podrška pred punim tribinama u revanšu polufinala elitnog takmičenja. Kako se iz kluba navodi, dres predstavlja sve vrijednosti - samopouzdanje, auru i pobjednički mentalitet.

"Dres je stvoren za velike trenutke", navodi klub. U čast ovogodišnjoj tituli u Bundesligi, legendarni "kakadu" se prvi put pojavljuje kao grb na grudima - simbol sa posebnim značajem za ovaj tim.

Možda će Bajern u novim dresovima imati priliku da ostvari preokret poslije poraza u Parizu gde je tim iz Minhena u goleadi primio pet golova, a rivalu četiri puta zatresao mrežu. Nema sumnje da će se na tribinama naći i novi dizajn dresova, pošto su oni već pušteni u prodaju u klupskim prodavnicama.

Novi dres, zapravo, je nastavak dugotrajne saradnje sa poznatim brendom. Partnerstvo je postignuto još 1960, pa se saradnja godinama samo produbljivala. Ujedno, "Adidas" nije samo sponzor, već i dioničar kluba u kojem ima 8,33 posto vlasništva.

FK Bajern Minhen fudbal

