Fudbalska legenda stvorila haos od života: Sa 7 žena dobio 11 djece, sad ga zovu samo kad im treba novac

Brazilski fudbaler Roberto Karlos ne uživa u plodovima profesionalne karijere, čak suprotno

Legendarni brazilski fudbaler Roberto Karlos (53) važi za jednog od najboljih u istoriji sporta. Ipak, slavnu karijeru nije uspio da sačuva poslije igračkih dana, njegov život bio je možda i suviše komotan, takoreći rasipnički. Brazilac ima čak 11 djece i to sa sedam različitih žena što je svakako život koji izaziva intrige i interesovanje javnosti.

Roberta Karlosa pamte kao legendu Real Madrida, legendu Brazila sa kojim je osvojio Svjetsko prvenstvo 2002, a 1998. bio je vicešampion u Francuskoj i sve to nije bilo dovoljno da bi uživao u uspjehu i slavi... Bio je poročan, pa je usput napravio i 11 djece, umjesto po sjajnim potezima i odlučnosti koja ga je krasila na terenu, o Robertu Karlosu danas se govori sa dozom nevjerice zbog života kakav je stvorio.

"Meksikanka me zove samo kad joj treba novac"

Ono što je poznato jeste da Roberto Karlos nije mogao bez ludih provoda, posebno ako je imao dobro društvo. Pa iako se buran način života nije odražavao na igre na terenu, tragovi su ostali više nego primetni. Legendarni lijevi bek, koji je bez sumnje imao najsnažniji šut u istoriji, ima 53 godine, a u oktobru 2017. postao je deda. Tokom karijere nije bio lud samo za fudbalom, već i za ženama, pa se sada može pohvaliti velikim brojem nasljednika, ali i problemima - viđa samo dvoje djece.

"Nemam kontakt sa djecom zbog njihovih majki. Oni samo razmišljaju o finansijskoj strani. Postoji jedna Meksikanka koja me zove samo kad joj treba novac", ispričao je jednom prilikom.

"Pokušavam da dajem djeci što je više moguće, ali od njihovih majki čujem da se samo žale na novac. One pokušavaju da iskoriste ova njihovog djeteta", doda je.

Karlos je poslije godina burnog života odlučio da se skrasi. Od 2009. je u braku sa Marinom Lukon sa kojom ima dvije ćerke, Manuelu da Silnu i Silvu Roču. Međutim, par se prije godinu dana razveo, pa se opet govori o nesrećnom ljubavnom životu bivšeg fudbalera. Po razvodu, Karlos se odselio iz porodične vile koja ima oko 1.500 kvadratnih metara. Ipak i dalje živi luksuzno, pošto se njegovo bogatstvo procjenjuje na oko 160 miliona dolara, ne samo od plata tokom karijere, već i od sponzorskih ugovora, ali i investicija u Brazilu. Roberto Karlos i dalje posjeduje luksuznu kolekciju automobila.

Ako se malo dublje pročešlja život bivšeg asa, on se 2003. razveo poslije 12 godina braka od Alesandre Pinjeiro, avokatice, sa kojom ima troje djece Roberta, Đovanu i Robarta žuniora. Potom je sa još jednom advokaticom Alesandrom Martinez dobio sina Luku, sa studentkinjom novinarstva Simone Hamilko dobio je Karlosa Eduarda, a Barbarom Turler Bernarda i Betinu, a sa Mađarisom Aleksandrom Fredu Kristofera i sa Meksikankom Dorom Robles dobio je Rebeku Karlu.