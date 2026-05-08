Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Obrt oko nove zvijezde "zmajeva": Za 30 miliona evra ide stopama Edina Džeka

Autor Goran Arbutina
Bosanskohercegovački fudbaler Kerim Alajbegović očekuje potpisivanje ugovora sa Romom, a transfer bi mogao dostići 30 miliona evra.

Kerim Alajbegović ide u Romu za 30 miliona evra Izvor: EPA/NIDAL SALJIC

Talentovani bosanskohercegovački fudbaler Kerim Alajbegović (18) bio je viđen ovog ljeta kao pojačanje Bajera iz Leverkuzena, međutim izgleda da se ipak neće vraćati u Njemačku. Alajbegović je oduševio skaute Rome i sve je bliži potpisu za "vučicu" u kojoj ga čekaju raširenih ruku.

Kako piše italijanski list "Korijere delo Sport", Alajbegović je već pristao na uslove koje je postavila "vučica" i očekuje se da njegov transfer dostigne sumu od oko 30 miliona evra.

Na ovaj način Alajbegović će krenuti stopama Edina Džeka i Miralema Pjanića, koji su godinama igrali za Romu, a vidjećemo da li će poput njega brzo ući u srca navijača italijanskog kluba. Jedan od razloga zbog kojih se Alajbegović odlučio za Romu su inače i dobre preporuke koje je dobio od njih, iako u posljednje vrijeme postoje problemi u upravljačkoj strukturi i neslaganja oko strategije za budućnost.

Ipak, Alajbegović vjeruje da će "pobijediti" struja trenera Đanpjera Gasperinija koji je poznat po tome da forsira mlade igrače, zato je siguran i da će - ako potpiše za Romu - imati dosta prostora za napredak.

Ko je Alajbegović?

Talentovani fudbaler rođen je u njemačkom Kelnu i najbolje se snalazi na mjestu lijevog krila, ali može da igra na svim mjestima u napadu. Ove sezone u dresu Salcburga odigrao je 42 utakmica i zabilježio 12 golova i četiri asistencije, što mu je prva seniorska sezona u fudbalu.

Odlučio je da igra za BiH iako ga je "vrbovala" i Njemačka, tako da je prošao sve mlađe selekcije i debitovao za državni tim prošlog septembra. Od tada je odigrao osam mečeva i dao jedan gol, a učestvovao je i u plasmanu na Mundijal.

Očekuje se da će u SAD, Meksiku i Kanadi imati veliku ulogu u dresu "zmajeva" i zato je Roma htjela da ga kupi prije turnira.

