Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Pojavio se dokaz: Arsenal cijele sezone faulira golmana, a samo njega spasao VAR

Goran Arbutina
Pogledajte koliko golova je Arsenal ove sezone postigao uz faul nad protivničkim golmanom i nijedan nije poništen kao Vest Hemov.

Arsenal cijele sezone faulira golmana nakon kornera Izvor: Dennis Goodwin / AFP / Profimedia

Gol koji je Vest Hem postigao preko Kaluma Vilsona u nadoknadi vremena protiv Arsenala poništen je zbog faula nad golmanom Davidom Rajom. VAR intervencija trajala je punih šest minuta i mogla bi istovremeno da odluči novog šampiona Premijer lige, kao i ko će ispasti iz elitnog takmičenja.

Iako u prvi mah kontroverzna, čini se da je odluka bila ispravna, napadač Pablo zaista je rukom držao golmana Davida Raju i nije mu tako dozvolio da "boksuje" loptu kako je zamislio. O tome su govorili brojni sudijski eksperti širom svijeta, između ostalog i nekadašnji srpski sudija Zdravko Jokić ocijenio je da nema ništa sporno u ovoj odluci, ali opet je razumljivo da je reakcija navijača emotivna u ovakvom delikatnom trenutku.

Poništen gol Vest Hema protiv Arsenala
Izvor: YouTube/Arena sport

Da li je "ubilo" trenutak slavlja? Da li je Vest Hem zbog ovoga sada već bivši član Premijer lige? Da li je odluka "fabrikovana" kako bi Arsenal bio šampion? Sve su to pitanja koja se postavljaju naglas od juče i koja opet teško mogu da ospore da li je bio faul nad Rajom, pošto je pogodak poništen po pravilima fudbalske igre.

Ono gdje je trenutak sporan je da je Arsenal postigao više ovakvih istih golova tokom sezone, koristeći "blok" za protivničkog golmana. Zbog toga se postavlja pitanje da li je kriterijum zbog toga trebalo da bude drugačiji?

Vjerovali ili ne, ali Arsenal je postavio rekord ove sezone postigavši čak 17 pogodaka iz kornera i sada su snimci njih postali opet viralni. Na njima se vidi da su na sličan ili čak grublji i upadljiviji način njegovi igrači faulirali protivničkog golmana, ali golovi im ipak nisu bili poništavani. Pogledajte "dokaze" da je Arsenal osvojio tonu bodova na isti način:


Nema sumnje da će ovo dovesti do ozbiljnih kontroverzi i to je zapravo ono što je jedino sporno u čitavoj situaciji - ne postoji jasan kriterijum i uočljiva je sudijska nekonzistentnost tokom sezone.

