Legenda Evertona ide u penziju: 17 godina, 372 utakmice i kapitenska traka

Irac Šejmus Kolman koji je gotovo čitavu karijeru proveo u Evertonu odlučio je da ode u penziju

Iskusni irski fudbaler Šejmus Kolman odlučio je da na kraju tekuće sezone stavi tačku na igračku karijeru, čime će se završiti dugogodišnja epizoda u Evertonu. Stigao je davne 2009, pa je u klubu proveo čak 17 godina.

Tokom boravka u Liverpulu, Kolman je prošao kroz sve faze - od evropskih ambicija i uspešnih sezona pod vođstvom, preko borbe za opstanak, pa do perioda stabilizacije ekipe. Uprkos ponudama koje su mu mogle donijeti veću zaradu, ostao je veran Evertonu i time stekao veliko poštovanje navijača.

Dugi niz godina nosio je i kapitensku traku, koju i dalje drži do kraja sezone, iako su ga u posljednjem periodu povrede sve više udaljavale od terena. Prije dolaska u Everton, Kolman je nastupao za Slajgo Rovers, gdje je proveo tri sezone, kao i za Blekpul u periodu kada je bio na pozajmici.

Za klub iz Liverpula zabilježio je 372 nastupa i postigao 22 gola, dok je u dresu reprezentacije Republike Irske upisao 79 nastupa i jedan pogodak. Kako se navodi, postoji mogućnost da nakon završetka igračke karijere ostane u Evertonu u nekoj od funkcija u klubu, ali detalji još nisu poznati. Kolman se emotivno oprostio od navijača putem društvenih mreža.

"Želim da se zahvalim navijačima na neverovatnoj podršci. Pomogli ste mi na načine koje ne možete ni da zamislite. Uvijek sam davao sve od sebe da Everton stavim na prvo mjesto i svi mi značite izuzetno mnogo. Živim u ovom gradu, svakodnevno vas srećem i upravo zbog toga sam još više zavolio Everton, i uvijek sam pokušavao da svima u svlačionici objasnim koliko ovaj klub znači ljudima ovdje.

To što sam oborio rekord po broju nastupa za Everton i što sam imao čast da budem kapiten ovog kluba prevazilazi i moje najluđe snove. Ovo će zauvijek biti moj klub. Hvala vam što ste mi omogućili da budem njegov dio 17 godina", rekao je u oproštaju od profesionalne karijere.