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Velikan iz Amsterdama mijenja trenere kao na traci!

Velikan iz Amsterdama mijenja trenere kao na traci!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Oskar Garsija nije više trener Ajaksa.

Ajaks ponovo smijenio trenera Izvor: Shutterstock

Ajaks je ponovo izvršio trenersku promjenu.

Prošlu sezonu, u kojoj je velikan iz Amsterdama zauzeo tek petu poziciju u prvenstvu, započeo je Džon Heitinga. Napustio je klub u novembru, nakon čega je kormilo preuzeo Fred Grim. U klubu je, međutim, bio do marta, poslije čega ga je naslijedio Oskar Garsija, sa kojim je takođe okončana saradnja.

Klub se oglasio kratkim saopštenjem na sajtu, istakavši da je došlo do razlaza, iako je prvobitno bilo planirano da u klubu ostane do ljeta 2027. godine.

Garisja je, inače, u Ajaks došao u februaru, preuzevši tim do 21 godine. Međutim, nakon rastanka sa Grimom, "bačen je u vatru" kao strateg prvog tima, sa kojim je uspio da dogura tek do drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

A tamo ekipu čeka poraženi uz okršaja Vojvodine i Ferencvaroša iz Lige Evrope.

Garsija je, inače, trenersku karijeru počeo na klupi juniorske selekcije Barselone. Nizali su se potom Makabi Tel Aviv (u dva navrata), Brajton, Votford, Salcburg, Sent Etjen, Olimpijakos, Selta, Rems, Lojven i Čivas.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Ajaks fudbal treneri

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