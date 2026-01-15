logo
Istorijska bruka čim je došao Zlatanov sin: Ajaks izgubio 6:0, ovo se nije desilo skoro 100 godina

Istorijska bruka čim je došao Zlatanov sin: Ajaks izgubio 6:0, ovo se nije desilo skoro 100 godina

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Težak debakl Ajaksa protiv AZ Alkmara kakav nije viđen skoro jedan vijek.

Ajaks ispao iz kupa Holandije Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Ajaks je prethodne noći ispao iz Kupa Holandije i to tako što je doživio debakl. AZ Alkmar slavio je 6:0 protiv Ajaksa i nanio mu tako jedan od najtežih poraza u istoriji, odnosno skoro 100 godina se "kopljanicima" nije dogodila ovakva bruka u kup takmičenju.

Jedini teži poraz bio je 1927. godine od Enšedese Bojsa, tako da je pitanje kako će se Ajaks oporaviti od ovakvog trenutka u sezoni koji bi mogao da bude prekretnica za trenera Freda Grima koji je do sada pravio samo solidne rezultate.


AZ je slavio zbog Troja Perota, irskog napadača koji je postigao tri gola i asistirao za jedan, dok su pogađali još i Kopmejners, Smit i Sadik. Što se tiče Ajaksa, igrao je sa desetoricom od isključenja Vijndala u 66. minutu, poslije čega je domaćin postigao još dva gola.

Sve ovo dešava se inače u danu kada je Ajaks predstavio Maksimilijana Ibrahimovića. 25 godina pošto je njegov otac Zlatan stigao u Ajaks, vidjeli smo opet Ibrahimovića u Amsterdamu, ali svoj prvi radni dan neće pamtiti po dobrom.


Naravno, nije još stigao ni da bude u protokolu za ovu utakmicu, ali je gledao bruku svog novog tima...

AZ - Ajaks
Izvor: YouTube/ESPN NL

