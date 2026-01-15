Istorijska bruka čim je došao Zlatanov sin: Ajaks izgubio 6:0, ovo se nije desilo skoro 100 godina

Težak debakl Ajaksa protiv AZ Alkmara kakav nije viđen skoro jedan vijek.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Ajaks je prethodne noći ispao iz Kupa Holandije i to tako što je doživio debakl. AZ Alkmar slavio je 6:0 protiv Ajaksa i nanio mu tako jedan od najtežih poraza u istoriji, odnosno skoro 100 godina se "kopljanicima" nije dogodila ovakva bruka u kup takmičenju.

Jedini teži poraz bio je 1927. godine od Enšedese Bojsa, tako da je pitanje kako će se Ajaks oporaviti od ovakvog trenutka u sezoni koji bi mogao da bude prekretnica za trenera Freda Grima koji je do sada pravio samo solidne rezultate.

What is happening at Ajax?! The Dutch record champions have been emphatically eliminated from the KNVB Beker by AZ in the round of 16.



The 6-0 margin of defeat means it is the Amsterdam club’s biggest loss in the competition for almost 100 years - since losing 7-0 to…pic.twitter.com/5Mrs3Uk6EW — The Sweeper (@SweeperPod)January 14, 2026



AZ je slavio zbog Troja Perota, irskog napadača koji je postigao tri gola i asistirao za jedan, dok su pogađali još i Kopmejners, Smit i Sadik. Što se tiče Ajaksa, igrao je sa desetoricom od isključenja Vijndala u 66. minutu, poslije čega je domaćin postigao još dva gola.

Sve ovo dešava se inače u danu kada je Ajaks predstavio Maksimilijana Ibrahimovića. 25 godina pošto je njegov otac Zlatan stigao u Ajaks, vidjeli smo opet Ibrahimovića u Amsterdamu, ali svoj prvi radni dan neće pamtiti po dobrom.

25 years after Zlatan Ibrahimović signed for Ajax, his son Maximilian joins the Dutch giants ✍️pic.twitter.com/UuAVTFDtJv — Football on TNT Sports (@footballontnt)January 14, 2026



Naravno, nije još stigao ni da bude u protokolu za ovu utakmicu, ali je gledao bruku svog novog tima...