Gasi se legendarni Minhen 1860. Klub koji je u svom gradu popularniji od Bajerna sada je na ivici.

Izvor: MN PRESS

Još jedan nemački velikan je u problemima. Nekadašnji šampion Nemačke, najpopularniji klub u Bavarskoj i u Minhenu veliki Minhen 1860 je pred gašenjem. Trenutno trećeligaš nakon niza finansijskih problema nalazi se na ivici propasti i zbog nagomilanih dugova je prebačen u niži rang.

Iako je klub završio kao osmi u trećoj ligi prošle sezone, sada je zbog nemogućnosti da plati svoje zaostale finansijske obaveze ostao bez licence za nastup u višem rangu takmičenja i nastupaće u četvrtoj ligi. Tj. nastupaće ako i za to budu imali uslove pošto je moguć i stečaj.

Sada se pokušava da se nađu investitori koji bi uložili novac i spasili klub, a navijači sa nevjericom čitaju vijesti o propasti kluba koji je jedan od najpopularnijih u zemlji.

Minhen 1860 je 1966. godine bio prvak Nemačke, a igrao je finale Kupa pobednika kupova protiv Vest Hema godinu dana kasnije. Igrali su tokom šezdesetih i početkom sedamdsetih redovno u Evropi, a onda ih nije bilo do sredine devedesetih.

Velika istorija sa Srbijom

Vidi opis Gasi se njemački velikan: U Srbiji igrali Evropu, Nijemcima su veća institucija od Bajerna Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

U drugoj polovini devedesetih i početkom dvijehiljaditih redovno je Minhen 1860 igrao u Evropi, a 2001. je ova ekipa predvođena Tomasom Heslerom stigla u Smederevo. Igrali su sa zlatnom generacijom Sartida u Intertoto kupu i pobijedili su 3:1 u Minhenu i 3:2 u Smederevu. ipak smederevska publika je zauvijek zapamtila "biciklicu" Gorana Bogdanovića u duelu sa Heslerom.

Veliku istoriju srpskih igrača u svojim redovima ima Minhen 1860. U skorije vrijeme za ovaj klub igrali su Antonio Rukavina, Nikola Gulan i Filip Stojković, devedesetih je Miroslav Stević bio čak i kapiten, Stevan Bena je šezdesetih igrao za ovaj klub, a Petar Radenković je legenda kluba.

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