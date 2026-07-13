Preminuo sudija koji je izbačen sa liste za Mundijal

Fudbalski sudija Rob Diperink iz Holandije pronađen je mrtav

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Fudbalski sudija Rob Diperink preminuo je u 39. godini. Holanđanin je najprije dospio u žižu javnosti zbog toga što je skinut sa liste sudija za Svjetsko prvenstvo. Razlog da se Diperink ne nađe na Mundijalu je hapšenje u aprilu u Londonu zbog optužbi za seksualni napad na maloljetnog dječaka. Ipak, slučaj je kasnije odbačen zbog nedostatka dokaza.

Rob Diperink pronađen je mrtav, a policija trenutno istražuje okolnosti njegove smrti. Fudbalski savez Holandije saopštio je da je "šokiran i duboko potresen" viješću o Diperinkovoj smrti. "Šokirani smo i duboko ožalošćeni zbog smrti sudije Roba Diperinka. Odlaskom Roba, sudijska organizacija izgubila je izuzetno cijenjenog arbitra sa bogatim međunarodnim iskustvom, ali prije svega odličnog kolegu i čoveka posvećenog svom poslu. Naše misli su uz njegovu porodicu, prijatelje i sve koji su ga voljeli. Želimo im mnogo snage i podrške da prebrode ovaj veliki gubitak", navodi se u saopštenju Saveza.

Diperink je prvobitno bio uvršten među holandske predstavnike za Svjetsko prvenstvo 2026, gdje je trebalo da obavlja ulogu VAR sudije u timu glavnog arbitra Danija Makelija. Međutim, nakon što je objavljeno da je uhapšen u Engleskoj zbog pomenutih optužbi, FIFA ga je suspendovala sa liste sudija za Mundijal.

Holandski sudija priveden je poslije navodnog incidenta u jednom hotelu u Londonu, nakon utakmice u kojoj je Kristal Palas savladao Fiorentinu rezultatom 3:0. Sumnjičio se za seksualni napad na maloljetnog mladića. Londonska policija je u maju potvrdila da je istraga obustavljena jer nije "dostignut potreban dokazni prag", zbog čega protiv Diperinka nije preduzeta nijedna dalja pravna mera.

Iako je Fudbalski savez Holandije pružio podršku svom sudiji, odluka FIFA nije promijenjena, a Diperink je tim povodom rekao: "Veoma me boli što sam bio nepravedno optužen. U potpunosti sam sarađivao sa policijom tokom istrage, a od samog početka bio sam potpuno otvoren i prema FIFA, UEFA i Fudbalskom savezu Holandije. Optužbe su odbačene, a slučaj je zatvoren već poslije dvije sedmice, nakon temeljne i sveobuhvatne policijske istrage", rekao je tada.