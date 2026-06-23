Tragedija: Mladi fudbaler se utopio u reci Roni, odvukla ga snažna struja

Fudbaler Gengana Kenzo Kis utopio se u Roni.

Izvor: mondo.ba

Francuski fudbaler Kenzo Kis proglašen je moždano mrtvim nakon što se utopio u reci Roni u blizini Liona. Mladi igrač (21) hitno je prebačen u bolnicu poslije nesreće, ali ljekari nisu uspjeli da mu spasu život.

Krilni napadač rezervnog tima Gengana bio je u grupi od četiri osobe koje je povukla snažna riječna struja kod vodopada Fejsin, istoku Francuske. Lokalni portal iz Liona objavio je da su dvije osobe izvučene bezbjedno iz vode i nije bilo potrebe da im se pruža pomoć, treća je reanimirana i u stabilnom stanju prevezena u bolnicu, dok se za fudbalerom Kenzom Kisom najduže tragalo.

Nažalost, ronioci su ga na kraju izvukli iz vode, ali je nakon pokušaja reanimacije proglašen moždano mrtvim.

Pokrenuta je istraga o ovoj tragediji, koja se dogodila usred intenzivnog toplotnog talasa koji je zahvatio veliki dio Evrope.

Kis je fudbalsku karijeru započeo u omladinskoj školi francuskog velikana Liona i osam godina je nastupao za mlađe kategorije i rezervni tim, prije nego što je prešao u Sent Etjen u drugoj ligi. Sa tim timom istekao mu je ugovor prošlog ljeta, pa je prešao u Gengan, takođe drugoligaša i igrao u trećem rangu za njegov rezervni tim.

Francuska ministarka sporta Marina Ferari u utorak je upozorila građane na opasnosti kupanja na neobezbjeđenim lokacijama. Pošto su temperature u Lionu dostizale gotovo 40 stepeni Celzijusa, ona je ukazala na već desetine smrtnih slučajeva u posljednjih desetak dana.

"Od početka prošlog vikenda utopilo se oko 20 ljudi. Pozivam građane da poštuju bezbjednosna upozorenja. Tokom toplotnih talasa ljudi odlaze da se kupaju na neobezbjeđenim mestima, a to nije bezazlena stvar. Razumijem potrebu da se rashlade u vodi, ali zaista moraju da koriste samo uređena i nadzirana kupališta", rekla je Ferari.