logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragedija: Mladi fudbaler se utopio u reci Roni, odvukla ga snažna struja

Tragedija: Mladi fudbaler se utopio u reci Roni, odvukla ga snažna struja

Izvor mondo.rs
0

Fudbaler Gengana Kenzo Kis utopio se u Roni.

Fudbaler Gengana Kenzo Kis utopio se u Roni Izvor: mondo.ba

Francuski fudbaler Kenzo Kis proglašen je moždano mrtvim nakon što se utopio u reci Roni u blizini Liona. Mladi igrač (21) hitno je prebačen u bolnicu poslije nesreće, ali ljekari nisu uspjeli da mu spasu život.

Krilni napadač rezervnog tima Gengana bio je u grupi od četiri osobe koje je povukla snažna riječna struja kod vodopada Fejsin, istoku Francuske. Lokalni portal iz Liona objavio je da su dvije osobe izvučene bezbjedno iz vode i nije bilo potrebe da im se pruža pomoć, treća je reanimirana i u stabilnom stanju prevezena u bolnicu, dok se za fudbalerom Kenzom Kisom najduže tragalo.

Nažalost, ronioci su ga na kraju izvukli iz vode, ali je nakon pokušaja reanimacije proglašen moždano mrtvim.

Pokrenuta je istraga o ovoj tragediji, koja se dogodila usred intenzivnog toplotnog talasa koji je zahvatio veliki dio Evrope.

Kis je fudbalsku karijeru započeo u omladinskoj školi francuskog velikana Liona i osam godina je nastupao za mlađe kategorije i rezervni tim, prije nego što je prešao u Sent Etjen u drugoj ligi. Sa tim timom istekao mu je ugovor prošlog ljeta, pa je prešao u Gengan, takođe drugoligaša i igrao u trećem rangu za njegov rezervni tim.

Francuska ministarka sporta Marina Ferari u utorak je upozorila građane na opasnosti kupanja na neobezbjeđenim lokacijama. Pošto su temperature u Lionu dostizale gotovo 40 stepeni Celzijusa, ona je ukazala na već desetine smrtnih slučajeva u posljednjih desetak dana.

"Od početka prošlog vikenda utopilo se oko 20 ljudi. Pozivam građane da poštuju bezbjednosna upozorenja. Tokom toplotnih talasa ljudi odlaze da se kupaju na neobezbjeđenim mestima, a to nije bezazlena stvar. Razumijem potrebu da se rashlade u vodi, ali zaista moraju da koriste samo uređena i nadzirana kupališta", rekla je Ferari.

Tagovi

fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC