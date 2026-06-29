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Marko Livaja otjeran sa priprema Hajduka

Marko Livaja otjeran sa priprema Hajduka

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Hajduk iz Splita oglasio se saopštenjem na zvaničnom sajtu i potvrdom da je Marko Livaja vraćen sa priprema kući.

Marko Livaja otjeran sa priprema Hajduka Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Marko Livaja (32) vraćen je sa priprema Hajduka i morao je nazad u Split. Vjerovatno i najveća zvijezda tima je tako udaljena sa nastavka priprema na Bledu. Zbog svega toga se oglasio klub kratkim saopštenjem.

"Marko Livaja je ranije od planiranog napustio pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donijeta je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika i nepoštovanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama. Marko je neprocjenjivo važan za klub, navijače i svi koji vole i žive za Hajduk. Odluka je donijeta samo sa jednim interesom - Hajduk je na prvom mjestu, uvijek i zauvijek. O daljim odlukama obavijestićemo javnost pravovremeno", stoji u saopštenju.

Više o cijeloj situaciji biće poznato uskoro... Livaja je u karijeri igrao za Inter, Lugano, Ćezenu, Atalantu, Rubin Kazanj, Empoli, Las Palmas, AEK i od 2021. godine je u splitskom Hajduku.

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00:16
Luka Modrić i Alesandro Del Pjero
Izvor: Instagram/alessandrodelpiero
Izvor: Instagram/alessandrodelpiero

(MONDO)

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Hajduk Split Marko Livaja

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