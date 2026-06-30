Žoao Feliks ponizio rivala: "Budite mirni, dobićemo Hrvatsku"

Žoao Feliks izgleda ni najmanje ne brine pred meč sa Hrvatskom. Rekao je da će njegov tim sigurno pobijediti.

Izvor: EPA/MIGUEL A. LOPES

Hrvatska i Portugal odigraće derbi prve runde nokaut faze Mundijala u petak od 1:00 poslije ponoći, a "selesao" se ne plaši "vatrenih". Makar tako djeluje poslije istupa Žoaoa Feliksa na konferenciji za medije pred ovaj meč.

Hrvatska u zvaničnoj utakmici nikada nije savladala Portugal, a sada će u Torontu Portugalci poslije 1:1 sa Kongom, 0:0 sa Kolumbijom i pobedom nad Uzbekistanom 5:0 probati da nastave tu tradiciju.

"Mogu samo da obećam naporan rad i predanost. Molim vas, ostanite mirni. To što smo dvaput odigrali neriješeno ne znači da nam je samopouzdanje poljuljano. Ovo je Svjetsko prvenstvo. Svi samo trebaju ostati smireni. Uvjereni smo da ćemo pobijediti Hrvatsku", izjavio je samouvereni vezista Al Nasra.

Sve po planu?

Što se tiče remija sa Kolumbijom u kome je selekcija iz Južne Amerike dominirala u posjedu istakao je da ništa drugačije nije očekivano i da je tim rastao iz meča u meč.

"Znali smo da će tako biti. Nisu slab tim, svi znaju njihov kvalitet. Imali smo malo kontrole nad utakmicom, a danas ćemo to da analiziramo. Moramo da gledamo naprijed i da se popravljamo, to je ono što možemo da uradimo", rekao je Feliks.

Što se tiče tima Hrvatske, dobro je poznat. Modrića, Perišića, Livakovića, Gvardiola, Kovačića i ekipu dobro poznaju Portugalci i znaju šta da očekuju protiv tima Zlatka Dalića.

"Hrvatsku dobro poznajemo, igrali smo protiv njih nekoliko puta. Znamo što nam je činiti. To je čak i prednost, navikli smo da gledamo kako igraju. Sve je stvar analize i da to iskoristimo na najbolji način. Budući da smo i mi Europljani, stil igre i pristup su slični. Igramo protiv takvih timova puno češće. Znamo kako igraju, njihove snage i slabosti. Pobijedili smo Hrvatsku, imamo više pobjeda. To jeste prednost, ali ne smije da bude razlog za opuštanje. Utakmici moramo pristupiti ozbiljno i profesionalno", završio je Feliks.