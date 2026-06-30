"FIFA odbija da pokrene istragu o namještanju": Cijeli svijet vidio bruku na Mundijalu, samo šefovi zatvorili oči

Kako prenose britanski mediji, FIFA neće pokrenuti istragu o meču Alžira i Austrije.

Izvor: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Kako prenosi britanski "Ekspres", FIFA nema namjeru da otvori istragu povodom utakmica posljednjeg kola Svjetskog prvenstva u grupnoj fazi. Mnogi rezultati se nisu svidjeli navijačima i bilo je mnogo spekulacija o "dogovorenim" mečevima, pogotovo poslije meča Austrije i Alžira u poslednjem kolu.

Da podsjetimo, objema timovima je odgovarao remi i poslije velike borbe na terenu bilo je 2:2, da bismo onda vidjeli kako se igrači Alžira dodaju na svojoj polovini terena. Zatim je pravo niotkuda Rijad Marez dao gol za 3:2, što je napravilo haos. Sukobio se Marko Arnautović oko toga sa klupom Alžira, a onda je Saša Kalajdžić ušao sa klupe i dao gol za 3:3 u bukvalno posljednjem napadu meča.

Tako je Alžir prošao dalje i otišao na Švajcarsku, tim Austrije je otišao na Španiju, a sa takmičenja je ispao tim Irana. Sada "Ekspres" kaže da FIFA tu ne vidi ništa sumnjivo.

"Ne očekuje se da FIFA pokrene istragu povodom tvrdnji da je meč između Austrije i Alžira bio namjerno namješten kako bi rezultat odgovarao objema ekipama. Postoje tvrdnje da su obje reprezentacije bile u dogovoru da podijele plen u posljednjem meću grupne faze kako bi obje prošle u nokaut rundu", navodi se u tekstu u kome dalje piše: "Ipak, kako shvatamo, FIFA je odbacila sve optužbe i ne gaji nikakvu bojazan glede validnosti rezultata."

Nije pomogao Rijad Marez

Izvor: Profimedia

Rijad Marez dao je gol u 93. minutu, malo slavio, pa onda kada mu je saigrač došapnuo nešto, prestao sa slavljem. Poslije je čak i priznao da mu je bilo "čudno" i da je morao da "poštuje fudbal." Razlog tome je to što pobjeda Alžiru nije odgovarala jer ga je vodila umjesto na Švajcarsku na Španiju.

"Bilo je malo čudno da budem iskren. Igrali smo sa strane, a oni su čekali. Ipak, u posljednjem momentu neko mi je dodao loptu, ja sam se okrenuo i potrčao. Morao sam da poštujem fudbal. Kada je lopta došla ispred golmana morao sam da postignem gol. Makar da probam da ga postignem. Znam da je situacija čudna, ali to je fudbal i ja moram da ga poštujem. Dobra stvar za njih je što su dali gol u posljednjem momentu i kvalifikovali su se. Oba tima su prošla dalje, što je najbitnija stvar", rekao je Rijad Marez, što svakako nije pomoglo da se manje sumnja na validnost meča.