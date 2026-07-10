Horor poslije Mundijala: Reprezentativac Kolumbije nije smio da se vrati kući zbog prijetnji smrću

Fudbaler Kolumbije Haminton Kampas nije smio da se vrati u domovinu poslije ispadanja sa Mundijala zbog velikog broja prijetnji koje je dobio na društvenim mrežama

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Fudbalska reprezentacija Kolumbije završila je učešće na Mundijalu porazom od Švajcarske u osmini finala poslije izvođenja jedanaesteraca, a povratak kući nije protekao bez problema. Dok je veći dio ekipe doputovao u Bogotu u ranim jutarnjim satima 9. jula, jedan reprezentativac nije mogao da se vrati sa saigračima zbog ozbiljnih prijetnji koje su mu upućene. Među putnicima nije bilo Hamintona Kampasa.

Prema navodima kolumbijskih medija, ofanzivac Kolumbije odlučio je da ne putuje u domovinu nakon što su njemu i članovima njegove porodice upućene brojne prijetnje smrću preko društvenih mreža. Iako je tokom turnira postigao gol protiv Uzbekistana, bio precizan u penal-seriji protiv Švajcarske i u tom meču imao nekoliko opasnih pokušaja ka golu, navijači su mu posebno zamjerili promašaj iz 114. minuta produžetka.

Poslije odbijene lopte koja je stigla do Kampasa, napadač se našao u izglednoj prilici, ali je iz veoma teškog ugla šutirao preko gola, što je izazvalo veliki bijes dijela javnosti.

"Zar je moguće da Haminton Kampas nije mogao da se vrati u Kolumbiju zbog prijetnji koje je dobio jer je promašio šansu za gol? Odvratno je što pojedini navijači žele da se ponovi ono što se dogodilo 1994. godine sa Andresom Eskobarom. Kakve veze sa tim ima njegova petogodišnja ćerka? Sram vas bilo", napisao je novinar Kamilo Pinto koji je objelodanio prijetnje koje je fudbaler dobijao.

Zbog ogromnog broja uvredljivih i prijetećih poruka, Kampas je bio primoran da ograniči komentare na svom Instagram profilu.

Kolumbiju već u septembru očekuje novo okupljanje tokom FIFA termina, kada će reprezentacija odigrati prijateljske utakmice, dok kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2030. počinju narednog proljeća. Do tada bi trebalo da bude donijeta konačna odluka o tome ko će predvoditi nacionalni tim u narednom ciklusu, a ostaje nada da će se uskoro i riješiti veliki problemi mržnje prema sportistima.