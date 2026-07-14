Tadej Pogačar: "Kad mi zvižde, pomislim na Đokovića"

Slovenački biciklista Tadej Pogačar važi za jednog od omiljenih sportista Novaka Đokovića. Čini se da je poštovanje obostrano, pošto je Srbin velika inspiracija.

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Slovenački biciklista Tadej Pogačar još jednom je pokazao dominaciju - na 10. etapi čuvene trke "Tur de Frans". Slavlje u trkama mu nije strano, a pritisak koji oseća pored staze još manje. Zapravo, Slovenac ima pravi recept u tim situacijama - uvek se sjeti Novaka Đokovića.

Zvižduci pored staze postali su svakodnevica: "Hejteri će uvijek biti hejteri, to je jednostavno tako", rekao je aktuelni šampion novinarima.

A, baš u takvim situacijama, recept za pobjedu je jasan:

"Uvijek pomislim na tenis i Novaka Đokovića, na njegov nevjerovatan mentalitet. Tokom karijere često je bio izložen zvižducima i kritikama bez ikakvog razloga, iako je najveći svih vremena. Kad neko zviždi meni, sjetim se Novaka i ugledam se na njega", otkrio je Pogačar.

Iako zvižduci nisu zastupljeni u biciklizmu kao u ostalim sportovima, ipak se dešavaju.

"U biciklizmu gotovo da i nema zvižduka. Rekao bih da 99 odsto ljudi navija za svakog vozača. Biciklistički navijači su najbolji u svijetu sporta i zbog toga treba da budemo srećni i zahvalni svima koji dolaze da nas bodre. Čak i oni koji su zviždali, na neki način dali su nam dodatnu snagu."

Govoreći o etapi, slovenački biciklista nije krio zadovoljstvo.

"Bio je ovo nevjerovatan dan. Ekipa je odradila fantastičan posao. Ovu etapu smo planirali još odavno. Prije dvije godine Jonas me je na ovom mjestu pobijedio u sprintu, potpuno zasluženo. U ovoj trci sam na kraju imao sličan osjećaj u nogama, bio sam potpuno iscrpljen. Ipak, uživao sam tokom cijele etape, a iskreno, nisam vjerovao da ću pobijediti sve do posljednjeg kilometra."

"Tad sam se sjetio da je Dan Bastilje i želio sam da na pravi način odam počast žutoj majici. Hvala svim navijačima koji su bili kraj staze. Atmosfera je bila nevjerovatna. Mislim da je do sada sve bilo savršeno, kako za mene, tako i za ekipu. Ovakve etape nam potpuno odgovaraju. Današnji usponi bili su idealni za svakog člana tima, pa je svako mogao da odradi svoj dio posla. Na kraju sam uspio da završim posao, a Isak del Toro je takođe vozio sjajno. Borio se do kraja i sada je i on u konkurenciji za sam vrh."

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