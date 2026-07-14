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Obradović može da odahne: Panatinaikos riješio jedno od najvažnijih pitanja

Obradović može da odahne: Panatinaikos riješio jedno od najvažnijih pitanja

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Huančo Ernangomes ostaje u Panatinaikosu.

Huančo Ernangomes ostaje u Panatinaikosu Izvor: MN PRESS

Panatinaikos nastavlja da gradi tim koji će naredne sezone "napasti" Evroligu. U klubu iz Atine ostaće i Huančo Ernangomes, pošto je grčki velikan sa Špancem odlučio da produži saradnju na još četiri godine.

Panatinaikos iz dana u dan obavještava navijače o novim ugovorima u klubu. Ovog puta na stolu je važan potpis. Nije riječ o novajliji, već o iskusnom igraču pod košem - Huančo ostaje u zelenom dresu. Iako se prethodnih nedjelja spekulisalo da bi iskusni krilni centar mogao da napusti klub, Dimitris Janakopulos riješio je da reaguje, poručivši da Ernangomes može da ostane u Atini koliko god bude želio.

Iako je Panatinaikos imao mogućnost da i naredne godine produži saradnju sa Špancem, nije želio da rizikuje. Tako će Željko Obradović i u narednoj sezoni na raspolaganju imati Huanča, ali i još nekoliko kvalitetnih igrača na istoj poziciji. U timu je bivši MVP fajnal-fora Evrolige Najdžel Hejs-Dejvis, nedavno je iz NBA lige stigao Geršon Jabusele, a tu je i Konstantinos Mitoglu.

Košarkaš koji se oprobao i kao glumac u minuloj sezoni prosječno je bilježio 8,4 poena i 6,7 skokova u Evroligi, uz 25,7 minuta provedenih na parketu. Za dva poena šutirao je sa uspješnošću od čak 64 odsto.

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Tagovi

KK Panatinaikos Huančo Ernangomes košarka Evroliga treneri

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