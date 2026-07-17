Ognjen Vranješ: "Sa Markom bih prebio pola Banjaluke i 40 odsto Beograda"

Ognjen Vranješ tvrdi da bi zajedno sa Markom Livajom mogao da prebije pola Banjaluke i 40 odsto Beograda.

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Ognjen Vranješ ponovo je u centru pažnje. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde opet je dao izjavu koja je uzburkala javnost. Ovog puta je pričao o hrvatskom fudbaleru Marku Livaji koji je suspendovan u Hajduku iz Splita. Gostovao je u jednom podkastu i dobio pitanje "kog bivšeg saigrača bi izabrao za borbu dva na dva da mu život od toga zavisi".

"Marka Livaju. Garantujem da bih sa njim pretukao pola Banjaluke i jedno 40 odsto Beograda", rekao je Vranješ.

Odmah posle toga je ispričao i jednu anegdotu o njemu. Marko i Ognjen su zajedno igrali u AEK-u iz Atine.

"Znaš da meni njegova supruga kaže 'Moj Marko i ja kada izađemo u grad, nosim kratku majicu u torbi, jer kad se potuče i pocijepa majicu, dam mu da obuče drugu'", rekao je Vranješ.

"Bosna više nikad nigdje neće otići"

Bosna i Hercegovina igrala je na Svjetskom prvenstvu, prošla i u nokaut fazu, a Ognjen Vranješ je bio na udaru zbog izjave koju je dao u prošlosti.

"I posljednje, to zabilježi. Bosna više nikada nigdje neće otići nažalost. Neće nikad više, kako rade", rekao je Vranješ u emisiji "Na ivici terena".

Vranješ je karijeru počeo u banjalučkom Borcu, pa je između ostalog igrao za Zvezdu, Napredak, Šerif, Krasnodar, Gazijantep, Hihon, AEK, Anderleht, Čukarički...