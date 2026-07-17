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Nova bura oko Argentine na Mundijalu: "Vratićemo Malvine od Engleza, a FIFA neka nas kazni"

Nova bura oko Argentine na Mundijalu: "Vratićemo Malvine od Engleza, a FIFA neka nas kazni"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Argentina neće odustati ni od Malvina ni od političkih poruka na ovom Svjetskom prvenstvu.

Predsjednik Argentine vratićemo Malvine od Engleske Izvor: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

Ne prestaje bura oko transparenta koji su fudbaleri Argentine iznijeli na teren nakon meča sa Engleskom u polufinalu Svjetskog prvenstva. Nakon pobjede 2:1 (0:0) nakon velikog preokreta politika se opet pojavila i Argentinci su izašli na teren sa transparentom "Malvini su argentinski".

Riječ je o ostrvima u blizini obale Argentine koji su pod zvaničnom vlašću Velike Britanije i oko kojih se osamdesetih vodio rat u kome je poginulo oko 1.000 ljudi. Nakon meča su Argentinci vjerovatno iz publike dobili ovaj transparent koji su ponosno pokazali na terenu. 

Vlada Folklandskih ostrva, kako ih Englezi zovu, odmah je od FIFA tražila kaznu za fudbalere Argentine, a sada je predsjednik države Havijer Milei izašao i rekao da neće biti nikakav problema da se bilo kakva kazna plati. 

Šta je rekao Milei? 

Inače vrlo bizarni libertarijanski predsjednik Argentine poznat po tome što razgovara sa svojim psom i što je vrlo uspješno razorio ekonomiju države čiji pezos sada ima kurs od 1.500 za jedan dolar se oglasio po ovom pitanju. 

"Malvini su argentinski. Ono što su uradili fudbaleri je razumljivo, savladale su ih emocije. Uradili su i to će vjerovatno donijeti ekonomske kazne. Apsolutno je validno i legitimno da igrači žele da se izraze i to su uradili. Stvari koje se dešavaju na terenu sa igračima nisu dio diplomatije. U najgorem slučaju FIFA će kazniti Argentinu sa 20.000 funti. Mi ćemo vratiti Malvine i to ćemo uraditi diplomatskim mjerama i inteligencijom", rekao je Havijer Milei.

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Tagovi

Engleska Argentina folklandska ostrva fudbal

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