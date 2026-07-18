Gasi se slavni portugalski klub nakon 123 godine

Poslije 123 godine izgleda da se gasi velika Boavišta.

Izvor: Valter Gouveia/SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Žerar Lopes nastavlja da ubija velike klubove po Evropi. Nakon što je Bordo koji je ostavio u dugovima i problemima objavio da je na korak od gašenja, a Muskron se već ugasio u Belgiji, sada je i Boavišta gotova.

Poslije 123 godine bogate istorije slavni portugalski klub prestaje da postoji. Jedan od samo pet klubova koji su osvajali portugalsku ligu ide u istoriju. Boavišta je 2001. godine osvojila titulu i još tri puta je bila druga na tabeli i tako je uz Belenenseš koji ima titulu iz 1946. godine jedini klub van velike trojke Benfike, Porta i Sportinga sa trofejem.

Tada su u timu igrali Duda, Silva, Ervin Sančezu, Peti, Žorž Kouto, Velinton, Martelinjo Frešo i sa bodom više od Porta osvojena je istorijska titula.

Kako do bankrota?

Dug od oko 150 miliona evra došao je glave crno-bijelom klubu, a večinski vlasnik Žerar Lopes ga je uglavnom napravio. Probalo se da se naprave nekakvi reprogrami dugova, ali od toga nije bilo ništa i Boavišta prvo nije dobila licencu za drugu, pa ni za treću ligu.

Boavišta je tokom istorije imala i nekoliko srpskih fudbalera u svojim redovima, pa je tako recimo nekadašnji napadač Crvene zvezde i reprezentacije Srbije Nikola Stojiljković igrao za ekipu iz jednog dijela Porta.

(MONDO)

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