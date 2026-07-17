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Partizan dužan 140.000 evra skautu iz Brazila, iako nije "doveo" nijednog igrača u Humsku

Partizan dužan 140.000 evra skautu iz Brazila, iako nije "doveo" nijednog igrača u Humsku

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Samo dan pred početak nove sezone, Partizan dobio informaciju da će skautu Siprijanu iz Brazila morati da plati 140.000 evra, od čega su 30.000 evra sudski troškovi.

Fk partizan duzan 140 hiljada evra skautu Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan suočava se sa veoma teškom finansijskom situacijom, zbog koje je prinuđen da ovog ljeta prodaje najbolje fudbalere - poput kapitena Vanje Dragojevića i njegovog zamjenika Ognjena Ugrešića. Dug koji trenutno postoji nisu napravili čelni ljudi crno-bijelih, već se on uglavnom proteže kroz godine. Jedno zanimljivo i veoma čudno dugovanje srpski klub ima prema skautu iz Južne Amerike.

Još iz vremena kada je generalni direktor Partizana bio Miloš Vazura datira dugovanje prema skautu Marselu dos Santosu Siprijanu. Kako prenosi "Mozzart Sport", on je angažovan da za Partizan traži igrače na drugom kraju planete, ali ta saradnja nije bila previše uspješna. Taj dio uopšte nije bitan skautu - on je novac potraživao, a nakon odluke Suda za sportsku arbitražu će morati da bude isplaćen.

Partizan je angažovao Siprijana, inače bivšeg fudbalera Benfike i još nekoliko timova, ali... Brazilac je skautirao fudbalere koji su bili nedostupni crno-bijelima. Na njegovom spisku našli su se Andrej Santos (Vasko da Gama), Anhelo Boržes (Santos), Bitelo (Gremio), Fabinjo (Regatas), Gabrijel Teišera (Gremio), Đovani (Palmeiras), Mateus Davo (Kruzeiro), Gabrijel Poveda (Bolivar) i Luis Guiljerme (Palmeiras). Kasnije su Andrej Santos i Anhelo Boržes potpisali za Čelsi, Luis Giljerme za Vest Hem i lisabonski Sporting, a Bitelo za moskovski Dinamo.

Partizan nije doveo nijednog od navedenih fudbalera, a uprava kluba na čelu sa Vazurom nije isplatila ni dio obaveza prema Siprijanu. Skaut je odlučio da novac potraži preko suda, pa je zbog dugovanja od 110.000 evra pokrenuo postupak - koji je riješen u njegovu korist. Zbog toga je Partizan u blokadi. U Humskoj neće moći da budu registrovani novi fudbaleri sve dok ne ovaj dug ne izmiri.

Nije to neriješiv problem za čelnike Partizana, već nakon prodaje Dragojevića u Glazgov Rendžers biće novca da se ovaj problem riješi, ali... Loše je što se ovakve stvari dešavaju Partizana čim malo uhvati vazduha i pomisli da je blizu obale. Konkretno u ovom slučaju, samo dan pred početak nove sezone, u kojoj će tim Saše Ilića pokušati da prekine niz loših godina u Humskoj. 

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01:21
Proslava 50 godina od osvajanja titule FK Partizan u sezoni 1975/76
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

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FK Partizan

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