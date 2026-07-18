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Davor Šuker: "Tuhel se*e, bogati neće da igraju kada izgube"

Davor Šuker: "Tuhel se*e, bogati neće da igraju kada izgube"

Autori Mladen Šolak Autori Nemanja Stanojčić
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U intervjuu italijanskim medijima, Davor Šuker ukazao na to da bogataši ne poštuju značaj meča za treće mjesto. Nazvao je Tuhelove riječi s*anjem

Davor Šuker kritikovao Tuhela jer je rekao da je meč za treće mjesto nebitan Izvor: Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Legendarni hrvatski napadač Davor Šuker (58) jedan je od najpoznatnijih zvanica u FIFA loži na Svjetskom prvenstvu u fudbalu. Dan uoči finala, tokom druženja sa drugim velikanima svog sporta, on je dao intervju za italijanske medije o očekivanjima do kraja turnira.

U finalu Španija - Argentina vjeruje da se pita Lionel Mesi, dok u meču za treće mesto Francuska - Engleska čeka da vidi reakciju Kilijana Mbapea i Trikolora na bolan i glatko doživljeni poraz od Španije.

"Ne zna se još uvijek, za 90 i kusur minuta svašta može da se desi, plus mogući su i produžeci. Onaj ko najviše šansi ima je Mesi. Da i dalje Mesi. Možda je Kilijan trenutno u krizi samopouzdanja zbog poraza od Španije, ali biće zanimljivo do posljednje sekunde", rekao je Šuker u Njujorku za "Sport Italiju".

Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu 1998. godine u napadu igrala sjajan meč za treće mjesto i pobijedila Holandiju 2:1. Šuker je bio najbolji strijelac tog Svjetskog prvenstva sa šest postignutih golova.

"Bogati, ućutite i pokažite poštovanje"

Sad igraju Francuska i Engleska za treće mjesto i kažu da ne žele uopšte da budu ovdje. Šta je razlika?

"Vjerujem da bogataši ne žele da igraju kada gube. Moraš da budeš mnogo jak. 1998.godine, kada smo igrali mi protiv Holandije, borili smo se svim silama da budemo treći. Ponosan sam što to mogu da kažem. Sada su tu neki koji su toliko bogati, imaju toliko trofeja i kažu da je taj meč nebitan. Mogu da im kažem da ućute i da poštuju 211 učesnika, da im kažem da svijet nije samo za njih, već i za srednje, kao i za one male. Treba da uživaju. Onaj ko bude treći, mogu da mu garantujem da će za 20 godina, kad ostari, da će da se sjeća i da pamti da je bio treći na svijetu. To što je Tuhel rekao da je meč nebitan, to je sranje", dodao je legendarni as Dinamo Zagreba, Sevilje, Reala, Arsenala, Vest Hema...

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