Dvojica prodana, jedan "precrtan": Albert Rijera počeo da zavodi red u Zvezdi

Albert Rijera započinje transformaciju Crvene zvezde: dvojica fudbalera su prodana, a jedan je 'precrtan' sa spiska za Ligu Evrope pred meč sa Viktorijom.

Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda u četvrtak od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić" igra prvu utakmicu plej-ofa Lige Evrope protiv Viktorije Plzenj, što će istovremeno biti i debi novog trenera Alberta Rijere. Iako nije imao mnogo vremena, Rijera je odmah počeo da sprovodi svoje ideje i već sada znamo da ćemo vidjeti Crvenu zvezdu u sasvim novom ruhu, dok nas do kraja ljetnog prelaznog roka čekaju i brojne promjene kada je igrački kadar u pitanju.

Rijera je zbog toga već pristao da Crvena zvezda proda dvojicu fudbalera koji nisu bili u njegovim planovima, dok je takođe pred meč sa Viktorijom iz Plzenja "precrtao" i igrača koji nije bio u planovima ni njegovog prethodnika Dejana Stankovića.

Balov nije još za Zvezdu

Na spisku licenciranih fudbalera Zvezde za meč protiv Viktorije iz Plzenja ima promjena. Kao što smo već pisali, na spisak je dodan Mahmadu Bađo, gambijski fudbaler koji prvobitno nije bio u Stankovićevim planovima, dok je takođe odlučeno da mu se pridruži i Vladimir Lučić.

Njih dvojica treniraju zajedno sa ekipom od odlaska Stanković, a iako su istu šansu dobili i Rodrigao i Tomas Hendel, njih dvojica nisu registrovana za mečeve plej-ofa Lige Evrope i očekuje se da odu sa "Marakane".

S druge strane, Zvezda je nekoga morala da precrta. Na spisku za Ligu Evrope uskoro više neće biti Tiknizjana i Stankovića koji su prodani, dok je "obrisan" i Kristijan Balov. Bugarski fudbaler koji je stigao ovog lneta, i nije još odigrao ni minut za Zvezdu, bio je registrovan za mečeve protiv Larna i Hapoel Ber Ševe. Za mečeve sa Viktorijom iz Plzenja ipak nije, a malo je vnerovatno da će se to promeniti.

Crvena zvezda inače ima rok do 23.59 da registruje još jednog fudbalera i vidnećemo da li će možda biti još promnena na spisku i da li će Rijera nekome iz "kaveza" još ukazati šansu.

Ko je Balov?

S leva na desno: Abu Fani, Loizu, Čam i Balov.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

U pitanju je bugarski reprezentativac koji ima samo 20 godina i ovog ljeta stigao je iz Slavije iz Sofije za čak tri miliona evra. Bio je jedan od najboljih igrača bugarskog prvenstva prošle sezone, već je debitovao za "A" reprezentaciju i postigao gol na debiju, dok za Zvezdu nema još niti minut. Igra na mjestu lijevog krila, koje je inače problematično Crvenoj zvezdi čitave sezone, ali ga je Stanković "preskakao" i nije mu dao priliku da igra.

Naravno, moguće je da nije bio zadovoljan onim što je video na treninzima i da je zbog toga izbjegavao da Balova pošalje na teren, a vidjećemo da li je "brisanje" sa spiska za Ligu Evrope trenutna stvar ili je planirano da se Bugarin možda preseli na pozajmicu u svojoj prvoj sezoni u Srbiji.

Podsjetimo, prošle sezone je za Slaviju iz Sofije odigrao 33 utakmice i na njima je zabilježio šest golova i sedam asistencija.

Ko je na spisku Zvezde?

Izvor: Ilija Ilić/Kurir

Ovo su trenutno licencirani igrači sa "A" liste, uz napomenu da su mladi poput Vasilija Kostova, Stefana Gudelja i drugih na takozvanoj "B" listi.