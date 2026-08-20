Sportski direktor Barselone dotakao se Rodrija...

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Iako zvanična sezona još nije počela, fudbaleri Barselone stigli su do prvog trofeja u predsezoni. Pobjedom nad egipatskim Al Ahlijem osvojili su pehar "Đoan Gamper", u meču koji je nagovijestio potencijalni sastav koji bi Hansi Flik mogao da izvede na teren u nedjelju u Elčeu.

Iako je u utorak izjavio da je spreman za igru već u srijedu, Rodri nije dobio minutažu. Flik je procijenio da nema potrebe da ga odmah izlaže naporima. Uprkos izostanku sa terena, španski reprezentativac je ove sedmice u centru pažnje, što je potvrdio i sportski direktor Deko, razriješivši nedoumice oko motiva njegovog dolaska.

Reakcija iz kluba na nova pojačanja

"Zadovoljni smo svima. Svaki igrač kojeg smo doveli ima svoju svrhu. Prije nego što smo bilo koga angažovali, detaljno smo razgovarali i tek onda donijeli odluku. U početku on nije bio u našim planovima jer smo mislili da nije dostupan. Kada se ukazala prilika, iskoristili smo je i uspjeli, baš kao i u slučajevima Gordona, Adejemija, Bisivua i Kansela. Sve ima svoj cilj - unapređenje tima, a Rodri upravo tome doprinosi", izjavio je Deko za "TV3".

Vidi opis "Nismo ga doveli samo da bismo uzeli igrača Real Madridu!" Deko progovorio o Rodriju: To bi bila greška... Rodri Rodri Rodri As Španije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Florencia Tan Jun / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Martin Fonseca / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Martin Fonseca / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

On je naglasio da transfer španskog veziste nije bio usmjeren protiv rivala iz Madrida.

"Nismo ga doveli samo da bismo uzeli igrača Real Madridu. To bi bila greška. On je jedan od najboljih veznih igrača na svijetu. Uvjereni smo da može da doprinese i zato to ima smisla", poručio je sportski direktor Barselone.

Izazov u napadu nakon odlaska Levandovskog

Deko se osvrnuo i na promjene u napadačkoj liniji, istakavši da će klub teže nadoknaditi odlazak Roberta Levandovskog u poređenju sa odlaskom Ferana Toresa.

"Feranovu ulogu možemo da popunimo novim pojačanjima, ali je Roberta veoma teško zamijeniti. Čak i ako pronađete dobrog igrača, to je veliki izazov jer je on obilježio jednu eru u našem klubu. Imamo rješenja unutar tima, ali ćemo svakako preduzeti određene korake. Radi se o pronalaženju najboljeg rješenja. Razmatramo šta možemo da učinimo u periodu do kraja sezone", zaključio je Deko, dodavši da je ključno imati ispravan projekat kako bi igrači bili uvjereni u opravdanost dolaska u klub.