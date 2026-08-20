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Bamba Dijeng stiže u Zvezdu, prije dolaska u Beograd dva puta pao na ljekarskim pregledima!

Bamba Dijeng stiže u Zvezdu, prije dolaska u Beograd dva puta pao na ljekarskim pregledima!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Novi napadač Crvene zvezde dva puta je ovog ljeta pao na ljekarskim pregledima. Da li će u Beogradu dobiti zeleno svjetlo ljekara?

Bamba Dijeng dva puta pao na ljekarskim pregledima sada stiže u Zvezdu Izvor: x.com/DiMarzio

Crvena zvezda u pregovorima je sa senegalskim napadačem Bamba Dijengom (26), doskorašnjim igračem Lorijena kome je ove sedmice propao transfer u Lacio. Italijanski "insajder" Đanluka Di Marcio otkrio je da Senegalac nije prošao ljekarske preglede zbog problema sa koljenom. I to nije bilo prvo "Ne" koje je čuo ovog leta.

Dijeng je prethodno i u julu bio u pregovorima sa turskim klubom Amed FK i tamo takođe nije prošao preglede, a sve nakon što je ovog ljeta igrao drugi put na Svjetskom prvenstvu i nastupio sedam minuta protiv Francuske. U Ameriku je stigao u velikoj formi, jer je prošle sezone odigrao sezonu karijere i postigao 15 golova u 25 nastupa za Lorijen.

 Lacio je pokušao prije Zvezde i htio je da se uvjeri u spremu bivšeg napadača Olimpik Marseja. Međutim, Di Marcio je javio da je Dijeng "pao" već u prvom dijelu ljekarskih pregleda i da zato nije bilo uslova da zaista potpiše za Rimljane.

Biće na Marakani u četvrtak uveče

Prema informacijama iz Italije, Dijeng stiže u Beograd i u četvrtak uveče prisustvovaće utakmici Crvena zvezda - Viktorija Plzenj u plej-ofu za plasman u Ligu Evrope.

Ljekarski pregled u Beogradu zakazan je za u petak i ako dobije dozvolu ljekara, postaće fudbaler šampiona Srbije i pojačaće konkurenciju u napadu, prije svega Marku Arnautoviću, Džeju Enemu i Brunu Duarteu.

Ko je Bamba Dijeng

Centarfor iz grada Pikine u Senegalu visok je 178 centimetara, rođen je u martu 2000. godine i ponikao je u svojoj zemlji. Stigao u Evropu 2020, kada ga je Olimpik Marsej doveo u svoj "B" tim. Bamba Dijeng ušao je u "A" sastav nekadašnjeg šampiona Evrope 2021. godine i u njegovom dresu dao 11 golova u 54 nastupa, uključujući i gol godine u Ligi 1 za sezonu 2021/22. Pogledajte:

Lorijen je bio njegova nova stanica, 2023. godine i za njega je tada plaćeno obeštećenje od sedam miliona evra. Odradio je taj ugovor do kraja u dresu kluba iz Bretanje i u njemu dao 23 gola na 60 utakmica (prošle sezone 16). Ipak, ovog ljeta je "uzeo papire" i traži novi tim. Da li će to biti Zvezda?

Dijengova cijena je prema "Transfermarktu" procijenjena na 15 miliona evra.

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal

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