Šampion BiH poražen od Čehinja: SFK 2000 bio pred teškim neuspjehom, pa oživio nadu u prolaz

SFK 2000 je doživio poraz u duelu sa Slovanom (2:3). Revanš u Liberecu igra se 2. septembra.

Izvor: SFK 2000 Sarajevo

Fudbalerke SFK 2000, šampionke Bosne i Hercegovine, poražene su ove srijede u trening centru FS BiH u Zenici od Slovan Libereca sa 2:3, u prvom meču prvog kruga kvalifikacija za UEFA Evropa kup.

Nela Krejčirova u 13, Katerina Vithova u 47. i Denisa Skalova u 57. minutu donijele su prednost Čehinjama, a Dajana Spasojević i Alma Kamerić golovima u 65. i 82. minutu vraćaju sarajevski tim u igru.

Za SFK 2000 Sarajevo su nastupile: Hana Karačić, Dalal Bratović, Miljana Smiljković, Đula Velagić, Andrea Gavrić, Petra Pezelj (od 67. minuta Alma Kamerić), Hana Mešan (od 72. minuta Katarina Čađenović), Tejlor Herison (od 81. minuta Amila Abdukić), Ajla Zukić (od 67. minuta Farah Jusufović), Dajana Spasojević (od 81. minuta Veronika Terzić) i Amela Kršo.

Revanš je na programu 2. septembra u 17.00 časova u Liberecu.

(mondo.ba)

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