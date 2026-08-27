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Dosad nezapamćen skandal u Francuskoj: Potukli se treneri i igrači, umiješali se i navijači 1

Dosad nezapamćen skandal u Francuskoj: Potukli se treneri i igrači, umiješali se i navijači

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Susret Fenerbahčea i Liona ostaće upamćen po skandalu, a ne po pobjedi turskog kluba

Tuča na meču Lion Fenerbahče Izvor: Screenshot/Twitter/@bbosports

Fenerbahče se vratio u Ligu šampiona, ali ne sa stilom. Utakmica protiv Lila (2:1) ostaće upamćena po tuči, a ne po tome što je turski tim poslije 18 godina ponovo među elitom. Skandal, masovna tuča i verbalni sukobi sjevali su sa svih strana u Francuskoj.

U centru pažnje bio je Mateo Genduzi, čije provokacije su bile okidač za skandal koji trese fudbalski svijet. Bivši igrač Marselja je još na zagrijavanju bio na meti domaćih navijača, pa je rešio da ih "obraduje" porukom. Grupi sa tribina pokazao je srednji prst, a to što je poklekao pod pritiskom nije najgore što smo vidjeli u ovom susretu.

Sve je eskaliralo po završetku susreta, kad je isti igrač nastavio da se odmjerava sa navijačima, pa je poslije slavlja na terenu stao pred francusku publiku i uzvikivao: "Naprijed, Marselj". Naravno da se direktna provokacija nije dopala domaćinu, a reakcije su bile van svake kontrole. Gest fudbalera Fenerbahčea posebno je naljutio Pavela Šulca i Rubena Kluiverta, koji su krenuli u obračun.

Od guranja i verbalnih sukoba stigli smo vrlo brzo do opšteg haosa u tunelu stadiona, a akteri su bili igrači i stručni štabovi oba tima. Da nije u pitanju naivna situacija govori i činjenica da je u sukobu povrijeđen i trener golmana Liona Antonio Fereira.

Pogledajte dešavanja na terenu: 

I nas vrijeđaju svakog vikenda

Zbog dešavanja se oglasio i kapiten Liona Korentin Toliso, koji je poslije utakmice izjavio: "Rekao sam mu da ostane ponizan u pobjedi i da slavi sa svojom ekipom u svlačionici, jer nas navijači vrijeđaju svakog vikenda na gostovanjima pa ne reagujemo tako", rekao je on.

I Genduzi je imao argumente za svoje nesportsko ponašanje. Javnosti je otkrio da je njegova reakcija bila proizvod vrijeđanja publike, koja mu je u Lionu 90 minuta vrijeđala majku i porodicu. Evropska fudbalska federacija se još nije oglasila, ali se očekuje da oba tima snose kazne u narednom periodu.

Tagovi

tuča

Komentari 1

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Mnk

Hoce te opet nas da kaznite i zbog ovog. Vjerovatno je bio na tribinama neko ko vuce korijene sa exyu prostora.

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