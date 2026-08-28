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Sloga angažovala korpulentnog Nigerijca: Lanre Kehinde stigao na dobojske "Luke"

Sloga angažovala korpulentnog Nigerijca: Lanre Kehinde stigao na dobojske "Luke"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Nigerijski napadač tokom karijere posebno se istakao u Sjevernoj Makedoniji, gdje je za dvije sezone postigao 25 golova.

Olanrevaju Muhamed Kehinde Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Olanrevaju Muhamed Kehinde, poznatiji kao Lanre Kehinde, potpisao je ugovor sa dobojskom Slogom.

Iskusni, 32-godišnji nigerijski napadač u Doboj stiže sa bogatim internacionalnim iskustvom. Ofanzivac, rođen u Lagosu, visok je 194 centimetra i igra na poziciji centralnog napadača. Tokom karijere nastupao je u više evropskih i azijskih zemalja, a nosio je, između ostalih, dresove Makabija iz Tel Aviva, Ankaragučua, Denizlispora, Inčeon junajteda, Gostivara i Struge, saopšteno je sa dobojskih "Luka".

Posebno dobre partije pružao je u Sjevernoj Makedoniji, gdje je u dvije sezone, nastupajući za Gostivar i Strugu, postigao 25 prvenstvenih golova.

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FK Sloga Doboj transferi

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