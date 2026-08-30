Pejčinović ugasio sve nade: "Igraću samo za Njemačku - i tačka"

Mladi napadač Dženan Pejčinović potvrdio je da će igrati za Njemačku, ističući da nije razmišljao o prelasku u drugu reprezentaciju.

Izvor: Andy Buenning / imago sportfotodienst / Profimedia

Dženan Pejčinović (21) iz Minhena definitivno će igrati za reprezentaciju Njemačke - to je jasno i glasno rekao novom selektoru Jirgenu Klopu. Napadač koji je ovog ljeta prešao iz Volfsburga u Štutgart za 25 miliona evra već se tako "obećao" Njemačkoj, iako to nije jedina reprezentacija koju može da predstavlja.

Mnogi drugi koji imaju porijeklo sa ovih prostora - konkretno iz Bosne i Hercegovine - u posljednje vrijeme birali su da se vrate "matici", dok kod Dženana Pejčinovića to nije bila opcija ni u jednom trenutku.

Zašto je Pejčinović odbio BiH?

"Moja odluka je konačna. Igrao sam za mlađe kategorije reprezentacije Njemačke i tu želim da ostanem. O promjeni dresa uopšte nisam razmišljao", jasno je poručio Pejčinović, stavivši tačku na spekulacije o nastupu za Bosnu i Hercegovinu ili Crnu Goru koju takođe može da predstavlja.

"Mnogi mi sugerišu da je prelazak u seniorsku reprezentaciju logičan slijed događaja. Naravno, uvijek ima skeptika, ali selektor Antonio Di Salvo (selektor mlade reprezentacije Njemačke, prim. aut.) dijeli mišljenje da idem u pravom smjeru", rekao je mladi reprezentativac Njemačke za tamošnje medije: "Moj cilj je da nastavim sa dokazivanjem i izuzetno cijenim povjerenje koje mi stručni štab ukazuje".

Ko je Dženan Pejčinović?

Dženan Pejčinović ima samo 21 godinu i cijeli život je u Njemačkoj, gdje je i rođen. Odrastao je u Minhenu i ponikao u mlađim kategorijama Bajerna, da bi se potom preselio u obližnji Augzburg. Kao omladinca ga je kupio Volfsburg za skoro četiri miliona evra i tamo je eksplodirao prošle sezone, da bi ga potom Štutgart kupio za 25 miliona. Na početku sezone dao je het-trik u Kupu protiv Hanse iz Rostoka.

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