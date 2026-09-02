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Preminuo Ivan Gudelj, legendarni igrač Hajduka!

Preminuo Ivan Gudelj, legendarni igrač Hajduka!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Split je u žalosti nakon jedne od najvećih legendi Hajduka.

Umro legenda Hajduka Ivan Gudelj Izvor: MN PRESS

Ivan Gudelj, legendarni igrač splitskog Hajduka, preminuo je u 67. godini nakon teške bolesti, objavila je "Slobodna Dalmacija" i mediji iz Hrvatske..

Cijelu igračku karijeru Gudelj je proveo u Hajduku odigravši 362 utakmice na kojima je postigao 92 gola.

Sa Hajdukom je 1979. bio prvak Jugoslavije, te osvojio dva Kupa maršala Tita (1984. i 1987.).

Karijeru je naglo i pomalo tragično završio 23. Septembra 1986. Godine na utakmici protiv Crvene zvezde kada je zbog iscrpljenosti morao da napusti teren. Naknadnomu je dijagnostikovan hepatitis B i pa je „okačio kopačke o klin“ sa samo 26 godina.

Sa reprezentacijom Jugoslavije do 18 godina osvojio je Evropsko prvenstvo i bio najbolji igrač turnira.

Miljan Miljanić ga je 1980. Godine pozvao u reprezentaciju Jugoslavije za koju je doigrao 33 utakmice i učestvovao na dva velika takmičenja, Svjetskom prvenstvu 1982. I Evropskom prvenstvu 1984. godine.

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Ivan Gudelj

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