I Srbija se oprašta od Ivana Gudelja: "Iskreni prijatelju, bila nam je čast"

Velikan hrvatskog i jugoslovenskog sporta preminuo je u Zagrebu i ta vijest je snažno odjeknula regionom.

Izvor: MN PRESS

Srpski fudbalski klub TSC iz Bačke Topole emotivno se oprostio od hrvatske i jugoslovenske legende, Ivana Gudelja.

Jedan od najvećih igrača ovdašnjeg regiona preminuo je u srijedu u 65. godini u Zagrebu, a koliki je trag ostavio govori i niz dirljivih poruka i broj objavljenih tekstova o njemu - od Vardara do Triglava.

TSC je stao u red onih koji su ožalošćeni zbog odlaska Gudelja, velikana Hajduka iz Splita i Jugoslavije, a potom fudbalskog stvaraoca i trenera u sistemu mladih kategorija hrvatske reprezentacije.

"Sa velikom tugom smo primili vijest o smrti Ivana Gudelja, nekadašnjeg reprezentativca Jugoslavije, dugogodišnjeg prijatelja našeg kluba. FK TSC je sa Ivanom Gudeljom godinama megovao iskren i prijateljski odnos. Bila nam je velika čast što je u više navrata lično prisustvovao našim utakmicama i sa tribina pružao podršku našem timu. Njegovo prisustvo, interesovanje i ljubav prema fudbalu uvijek su za nas imali poseban značaj. Njegovim odlaskom fudbal je izgubio velikana, a mi iskrenog prijatelja. FK TSC ovim putem upućuje izraze najdubljeg i iskrenog saučešća porodici Gudelj, njegovim najbližima, prijateljima i svima koji tuguju zbog njegovog odlaska. Neka mu je vječna slava i hvala!", piše u objavi TSC iz Bačke Topole.

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Izvor: Tomislav Mihajlovic

Fudbalski savez Srbije takođe je objavio srdačan oproštaj od Gudelja.

"Otišao je Ivan Gudelj. Veliki fudbaler. Reprezentativac Jugoslavije. Čovjek čije su ime i karijera ostavili dubok trag u našem reprezentativnom fudbalu. Za reprezentaciju je odigrao 33 utakmice i postigao tri gola, a dres sa državnim grbom nosio je na Svjetskom prvenstvu 1982. godine u Španiji, kao i na Evropskom prvenstvu 1984. u Francuskoj. Pamtićemo ga po velikim utakmicama, beskompromisnoj borbi, karakteru i dostojanstvu sa kojim je nosio reprezentativni dres. Fudbalski savez Srbije izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su voljeli i poštovali Ivana Gudelja", naveo je Fudbalski savez Srbije.

Ko je bio Ivan Gudelj, "Bekenbauer iz Zmijavaca"

Nekadašnji vezista Hajduka i Jugoslavije bio je 1982. godine član idealnog tima Svjetskog prvenstva u Španiji, a uz to i zvanično najbolji igrač SFRJ. Igrao je čitave karijere za jedan tim - Hajduk Split, sve dok 1986. godine nije bio prinuđen da se povuče zbog hepatitisa.

U septembru te godine, na utakmici Hajduka protiv Crvene zvezde u Splitu, Gudelj je zbog ogromne iscrpljenosti morao da izađe iz igre. Pregledi su pokazali da ima hepatitis B. Pokušavao je da se vrati fudbalu, ali mu se bolest vraćala i konačno je morao da završi karijeru sa samo 26 godina. U tom trenutku bio je na vrhuncu i za njega su bili zainteresovani veliki evropski klubovi, među njima Real Madrid, Barselona i Bordo.

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