"Stane Dolanc nas je pitao da li smo normalni": Jugoslavija čekala finale, a dobila debakl na Mundijalu

Velika očekivanja od reprezentacije Jugoslavije na Svjetskom prvenstvu 1982. godine nisu ispunjena, a turnir su obilježili skandali i rana eliminacija.

Reprezentacija Jugoslavije je kroz istoriju često odlazila na velika fudbalska takmičenja kao da opstanak cijele države zavisi od uspjeha - vjerovalo se da bi dobar rezultat mogao da riješi sve unutrašnje probleme, a daleko više puta ispostavljalo se da će neuspjeh samo produbiti krizu u zemlji koja je jako malo stvari voljela više nego svoj poluuspješni fudbalski tim. Velika očekivanja bila su i pred Mundijal u Španiji, kada je čak i politički vrh Jugoslavije napomenuo fudbalerima da je treće mjesto neuspjeh.

Jugoslavija je u grupnoj fazi Mundijala upisala remi protiv Sjeverne Irske, poraz od domaćina Španije u veoma kontroverznom meču i na kraju pobjedu protiv Hondurasa koja nije mogla da pomogne - jer su Irci senzacionalno pobijedili Špance, što je bio jedini rezultat koji Jugoslaviju šalje kući.

Reprezentativci koje je predvodio selektor Miljan Miljanić stigli su da se vrate u Jugoslaviju prije nego što je u Španiji počelo da se određuje o novom svetskom šampionu. Španci i Irci su drugu grupnu fazu završili sa po jednim osvojenim bodom i ostali su predaleko od finala, u kojem je Italija savladala Zapadnu Njemačku (3:1).

"Lako je sad reći da smo mogli da osvojimo svjetsko prvenstvo, ali imali smo i tim i igrače koji su to mogli da urade. Od kraja kvalifikacija do prve utakmice na Mundijalu nismo odigrali nijednu prijateljsku. Tako je Miljan htio. Protiv Sjeverne Irske u Saragosi, 40 stepeni, jedna se disalo. Mogli smo da pobijedimo, ali nismo dali gol. Baza nam je bila u Madridu, a igrali smo u Valensiji. Putovali smo autobusom, jer Miljanić nije htio da idemo avionom. Pričalo se nešto o sumnjivom keteringu u avionu."

Italijani su savladali Nijemce, Poljaci stigli do trećeg mjesta pobjedom na Francuzima, a jugoslovenski fudbaleri posjlednji meč na turniru odigrali su dvije i po nedjelje ranije. Bilo je to razočaravajuće za cijeli narod, pa i za političare - jer je savezni seketar za unutrašnje poslove SFRJ Stane Dolanc fudbalerima prenio poruku pred odlazak na turnir.

"Otišli smo na Prvenstvo svijeta 1982. sa očekivanjima nacije da ćemo igrati najmanje polufinale. Predviđano nam je bilo i finale, ali bez polufinala nije trebalo ni da se vraćamo. I mi smo bili sigurni da ćemo napraviti nešto veliko. Pred odlazak u Španiju posjetio nas je političar Stane Dolanc. Doslovce nas je pitao da li smo normalni. Rekao nam je da smo narod pripremili za uspjeh i da će narod biti ljut ako osvojimo 'samo' treće mjesto. I tako je bilo. Uvijek me ta priča podsjeti da je neophodno biti realan u očekivanjima", prisjećao se Gudelj koji je zbog hepatitisa B završio karijeru sa samo 26 godina.

Dok se u Jugoslaviji maštalo o svjetskoj tituli, koja bi bila jedan od najvećih sportskih uspjeha tadašnje države, reprezentativci su imali druge probleme. Dio fudbalera imao je potpisane ugovore sa jednim, a dio sa drugim proizvođačem opreme i zbog toga je bilo "zategnuto" u nacionalnom timu.

"Rečeno nam je da možemo da biramo u kojim ćemo kopačkama igrati. Neko je potpisao sa Pumom, neko sa Adidasom. Ja sam bio najmlađi i nisam dobio novca koliko neki stariji, ali lijepe su to pare bile. Tokom priprema u Novom Sadu rekli su nam da svi moramo da nosimo 'adidas'. Igrači su se pobunili. Na kraju je atmosfera bila toliko zategnuta da nam je rečeno da onaj ko ne nosi 'adidas' neće ići u Španiju. Na kraju je to bila veća reklama za Pumu i Adidas nego ugovori koje smo potpisali", prisjetio se Gudelj, a o tome su pričali i njegovi saigrači.

Nekadašnji reprezentativni golman Dragan Pantelić takođe se prisjećao sporne situacije oko opreme koju su fudbaleri izabrali za Svjetsko prvenstvo u Španiji. govorio je tada da su igrači bili složni i da nije bilo problema, kao i da se kompletna situacija smirila - iako se i decenijama kasnije često govori o tom skandalu.

"Oprema nije bila sporna, ali svako je nosio kopačke koje mu odgovaraju i koje je sam odabrao. Ja se ni ne sjećam koje sam nosio. Poslije su neki igrači morali imalinom da premazuju znak proizvođača i sve se smirilo. Nije to bio razlog neuspjeha, da smo otišli dalje, niko to ne bi pominjao. Među igračima nije bilo nesloge, kako se kasnije pisalo i pričalo", pričao je svojevremeno pokojni Pantelić.

Po riječima slavnog golmana, za neuspjeh na Svjetskom prvenstvu u uŠpaniji 1982. godine bili su krivi reprezentativci, koji su podbacili. Bilo je tu i nesportskih detalja - slaba ekipa Španije "pogurana" je u drugu grupnu fazu spornim odlukama na meču protiv Jugoslavije.

"Ne vidim šta je Miljanu moglo da se zamjeri. Jeste, neki su mislili da je trebalo da igra ovaj ili onaj, na primjer Vahid Halilhodžić. Mislim da je Čiča birao zaista najbolje, ali konkurencija je bila jaka i nije bilo mjesta za sve. Na kraju je svu krivicu primio na sebe, iako su podbacili igrači. Problem je u nečemu drugom: Španci su imali slabu ekipu, ali su ih svi „gurali“ kao domaćine. Nije to bila poštena igra, ni sportski epilog, a ceh je platila Jugoslavija koja je s njima bila u grupi. Ostaće nam to Prvenstvo svijeta kao ožiljak u karijeri i velika tuga", istakao je još davno nekadašnji reprezentativni golman.

Ko su bili reprezentativci Jugoslavije?

Selektor fudbalske reprezentacije Jugoslavije na Mundijalu u Španiji 1982. godine bio je legendarni Miljan Miljanić, koji je u tom trenutku već imao bogato iskustvo sa klupa Crvene zvezde madridskog Reala i nacionalnog tima. Miljanić je bio jedno od najuticajnijih imena među evropskim trenerima tog doba i vjerovalo se da je sa njim na klupi uspjeh zagarantovan.

Na spisku selektora Miljanića za Svjetsko prvenstvo u Španiji našli su se golmani Dragan Pantelić, Ratko Svilar i Ivan Pudar, defanzivci Ive Jerolimov, Velimir Zajec, Nenad Stojković, Zlatko Krmpotić, Zoran Vujović, Nikola Jovanović i Miloš Hrstić, vezni igrači Ivan Gudelj, Vladimir "Pižon" Petrović, Edhem Šljivo, Jurica Jerković, Ivica Šurjak (kapiten) i Predrag Pašić, kao i napadači Zvonko Živković, Zlatko Vujović, Safet Sušić, Miloš Šestić, Stjepan Deverić i Vahid Halilhodžić.

Jugoslavija je imala veoma zanimljiv put na Svjetsko prvenstvo u Španiji, pošto je iz drugog šešira izvučena u grupu u kojoj je bila Italija. Tim Miljana Miljanića nije uspio da savlada Italijane u dva meča - upisani su poraz na gostovanju i remi na domaćem terenu - ali je Italija kiksnula i na gostovanju Danskoj i na svom terenu protiv Grčke. Jugoslovenski fudbaleri pobijedili su sve utakmice protiv Danske, Grčke i Luksemburga, što je bilo dovoljno za put na Mundijal sa prve pozicije - ispred Italijana koji su takođe otišli na turnir.

