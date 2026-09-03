Poznat uzrok smrti Ivana Gudelja: Najmlađi kapiten Jugoslavije preminuo nakon teške operacije

Najmlađi kapiten fudbalske selekcije Jugoslavije Ivan Gudelj preminuo je nakon teške operacije karcinoma.

Izvor: MN Press/Youtube/Mojih TOP 11 sa Nebojšom Petrovićem/Screenshot

Ivan Gudelj je preminuo u Zagrebu 2. septembra u 67. godini života, a sada je otkriven i njegov uzrok smrti. Kako piše "Večernji list" Gudelj je umro nakon komplikacija poslije teške operacije karcinoma.

Velike zdravstvene probleme je imao Gudelj i u mladosti pa je zbog toga sa 25 godina 1986. godine morao nakon utakmice protiv Crvene zvezde na "Poljudu" da ostavi fudbal. Bio je pred transferom u Real Madrid, ali se srušio na terenu i otkriveno je da ima hepatitis.

"Bekenbauer iz Zmijavaca" je pokušavao da se vrati na teren, ali nikada nije uspio. Završio je karijeru sa 362 utakmice za Hajduk i 33 za Jugoslaviju, a kasnije se bavio trenerskim poslom uglavnom sa mlađim kategorijama.