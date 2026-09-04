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Luka Kulenović ima novi klub: Povremeni reprezentativac BiH na pozajmici u mađarskom šampionu

Luka Kulenović ima novi klub: Povremeni reprezentativac BiH na pozajmici u mađarskom šampionu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Kulenović je obukao dres ETO Đera.

Luka Kulenović Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što je dvije godine proveo u taboru holandskog Heraklesa, Luka Kulenović ima novi klub. Napadač rođen 1999. godine u Ontariju provešće ostatak sezone na pozajmicui u ETO Đeru, šampionu Mađarske za prošlu sezonu.

Kulenović je, tokom omladinskih dana, igrao za Borac, Krupu i Trenčin prije nego što je postao član Željezničara Sport tim. Otišao je iz ovog kluba u drugi tim Osijeka, poslije čega je u Hrvatskoj još branio boje Kustošije.

Vratio se u BiH u ljeto 2020. godine, obukavši dres Rudar Prijedora, dok se dvije godine kasnije preselio u Slogu Meridian. U inostranstvo je ponovo otišao sredinom 2023. godine, stigavši u Slovan iz Libereca, odakle je godinu dana kasnije krenuo put Holandije.

Za dosadašnji klub uspio je da odigra 61 meč, postigavši 16 golova.

Upisao je i tri nastupa u dresu reprezentacije BiH – protiv Njemačke i Holandije u Ligi nacija 2024. godine te Slovenije godinu dana kasnije u prijateljskom duelu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Luka Kulenović fudbal transferi

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