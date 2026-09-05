Strahinja Eraković je prešao u turski Samsun u posljednjim momentima prelaznog roka u Turskoj.

Izvor: MN PRESS

Strahinja Eraković je konačno pronašao novi klub. Nakon što je počeo sezonu u Crvenoj zvezdi koja ga nije otkupila vraćen je u Zenit. Kada je djelovalo da će u Katar, on je zapravo u minut do 12 otišao u Tursku.

Iako je sinoć završen prelazni rok u Turskoj i do tada nije objavljena vijest o transferu, Strahinja Eraković je prešao u redove Samsunspora. On je otišao u redove turskog kluba za 500.000 evra i biće na pozajmici do kraja sezone. Crvena zvezda je imala priliku da otkupi 50 odsto ugovora za 3.500.000 evra od Zenita, ali sada će on na obalu Crnog mora.

Vidi opis Strahinja Eraković u minut do 12 našao klub: Ništa od Katara, ostaje u evropskom fudbalu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Dragan Tesic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Tomislav Djurovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Samsun je ovu sezonu počeo sa remijem, porazom i pobjedom uz gol razliku 5:5. Nakon pet primljenih golova u tri meča riješili da pojačaju defanzivu svog tima.

Sa 25 godina pokušaće da ispiše nove stranice svoje karijere Strahinja Eraković. Nakon odličnih igara u Crvenoj zvezdi on je prešao u Zenit gdje je bio standardan, ali ga je onda trener Sergej Semak sklonio. Poslije sezone u Crvenoj zvezdi sada ide u Tursku.

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