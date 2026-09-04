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Promjena plana: Strahinja Eraković slijeće na potpis ugovora

Promjena plana: Strahinja Eraković slijeće na potpis ugovora

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Doskorašnji defanzivac Zvezde neće otići u Aziju, već će sljedeću sezonu provesti u Turskoj.

Strahinja Eraković potpisuje za Samnsunspor Izvor: MN PRESS

Srpski defanzivac Strahinja Eraković potpisaće za turski klub Samsunspor u petak, posljednjeg dana prelaznog roka u toj zemlji. Prema informacijama novinara "Spor Depora" Rešata Džana Ozbudaka, Samsunspor se sve dogovorio sa Beograđaninom i dovešće ga prije vikenda na potpis ugovora.

Eraković je proveo prošlu sezonu u Zvezdi, ali nije ostao na "Marakani" zbog odluke crno-bijelih da ne otkupe ugovor od njegovog matičnog kluba, ruskog Zenita. Nagađalo se da bi reprezentativac Srbije poslije toga mogao u Aziju, u Katar, ali ipak će ostati u evropskom fudbalu, u dresu Samsunspora.

Samsunspor je član turske Superlige i u prva tri kola sezone ostvario je po pobjedu i remi, uz poraz od Fenerbahčea. Trener je Nijemac Torsten Fink.

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Tagovi

Strahinja Eraković Samsunspor Turska Superliga

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