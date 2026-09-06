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Kakav start bivšeg Partizanovog napadača: Milovanović trese mreže u Engleskoj

Kakav start bivšeg Partizanovog napadača: Milovanović trese mreže u Engleskoj

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Marko Milovanović nastavio je da pruža dobre partije, a važan doprinos imao je u pobjedi svog tima nad Kardifom

Marko Milovanović dao gol za Portsmut Izvor: Graham Hunt / imago sportfotodienst / Profimedia

Bivši fudbaler Partizana Marko Milovanović nastavio je da pokazuje da je prelazak u Portsmut bio pravi potez. Srpski napadač postigao je drugi gol za engleskog drugoligaša i to samo nedjelju dana nakon što je prvi put zatresao mrežu za novi klub.

Ovoga puta Milovanović je bio strijelac u pobjedi Portsmuta nad Kardifom rezultatom 2:0. Bivši igrač Partizana iskoristio je asistenciju Adriana Segečića u 52. minutu i tako se upisao u strijelce, dok je prvi gol na utakmici postigao Konor Šonesi u 31. minutu.

Za Milovanovića je ovo bio drugi pogodak u razmaku od samo sedam dana. Prethodno je zatresao mrežu u porazu od Bristola 2:1, a sada je njegov gol imao dodatnu težinu jer je Portsmutu donio sigurnu prednost u meču sa Kardifom.

Srpski napadač ovog ljeta stigao je iz Almerije za 3.500.000 evra, a vrlo brzo je uspio da ostavi dobar utisak u novoj sredini. Poslije nekoliko utakmica već je pokazao da bi mogao da bude jedno od važnijih rješenja u napadu tima sa juga Engleske, ali i da pridobije simpatije navijača.

Portsmutu je ovo bila druga pobjeda u pet odigranih kola Čempionšipa, pa se trenutno nalazi na 14. poziciji na tabeli. Milovanović, s druge strane, nije mogao bolje da otvori novu epizodu u Engleskoj - dva gola u prvih sedam dana nagovještavaju da bi njegova sezona mogla da bude veoma zanimljiva.

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Tagovi

Marko Milovanović Portsmut Čempionšip

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