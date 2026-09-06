Golčina u 96. minutu: Golman Mančester junajteda nije stigao ni da se pomjeri

Fudbaleri Evertona i Mančester junajteda odigrali su neriješeno 2:2, a Ejnsli Mejtland Najls je postigao nevjerovatan pogodak.

Izvor: Arena sport TV/printscreen

Kakvu smo golčinu vidjeli u Liverpulu! Everton je na svom novom "Hil Dikinson" stadionu dočekao Mančester junajted i odigrao 2:2, a pogodak Ejnslija Mejtlanda Najlsa će se prepričavati!

Mančestert junajted je nakon mirnog prvog poluvremena poveo u prvom napadu drugog dijela igre pogotkom Brajana Mbeuma, a onda je Tajrik Džordž izjednačio u 83. minutu. Kada je Benjamin Šeško pogodio za 2:1 u 88. minutu djelovalo je da je sve gotovo, ali onda smo vidjeli strašan gol.

Sudija je pokazao pet minuta nadoknade, a dok je otkucavao taj peti minut nadoknade Džordan Pikford je dodavao loptu na krilo Džeku Grilišu. On je pustio pas na krilo, a nakon intervencije igrača Junajteda djelovalo je da je sve gotovo. A onda je sa 25 metara natrčao Mejtland Najls koji je poslao loptu u sam ugao gola, a Belgijanac Lamens nije stigao ni da se pomjeri. Pogledajte na samom kraju ovog snimka:

Everton Mančester junajted 2:2 Izvor: YouTube/Arena sport

Nakon ovog remija Everton je neporažen pošto u tri kola ima pobjedu i dva remija, a Mančester junajted za sada ima pobjedu, poraz i ovaj remi.

(MONDO)

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