Sprema se senzacionalan povratak Hamesa Rodrigeza u Evropu: Nesta zvao legendarnog Kolumbijca u drugu ligu Italije

Nekadašnji fudbaler Real Madrida i Bajerna iz Minhena trenutno je bez kluba.

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Španska "Marka" prenosi da je kolumbijski napadač Hames Rodrigez (35) blizu prelaska u redove italijanskog drugoligaša Avellino.

Razgovori između kluba i igrača već su u naprednoj fazi, a prije konačnog dogovora preostalo je da se usaglase još samo završni finansijski detalji. Zvanična objava mogla bi ubrzo da uslijedi.

Trener Avelina Alesandro Nesta navodno je posebno insistirao na dolasku Rodrigeza. Osvajač Svjetskog prvenstva 2006. godine lično je kontaktirao sa 35-godišnjakom kako bi ga ubijedio da prihvati ponudu.

Hames je bio pod ugovorom sa Real Madridom između 2017. i 2020. godine, a u međuvremenu je jednu sezonu proveo na pozajmici u Bajern Minhenu. Zvanično je bez kluba od početka jula.

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Nakon odlaska iz Madrida, Kolumbijac je započeo pravu klupsku odiseju, nastupajući za timove u Engleskoj, Kataru, Grčkoj, Španiji i Meksiku. Nedavno je proveo pola godine u MLS klubu Minesota junajted, ali mu oni nisu produžili ugovor.

U svim takmičenjima u dresu Minesote upisao je svega osam nastupa i jednu asistenciju. Prethodno je, 2025. godine, igrao u meksičkom Leonu.