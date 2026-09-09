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Mbape dobio direktan crveni karton: VAR vidio ono što sudija nije

Mbape dobio direktan crveni karton: VAR vidio ono što sudija nije

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Rođeni brat Kilijana Mbapea je Itan Mbape koji je dobio direktan crveni karton u porazu Lila od Betisa u Ligi šampiona.

Itan Mbape dobio crveni karton Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Itan Mbape dobio je direktan crveni karton i koštao je Lil u Ligi šampiona. Betis je na kraju slavio u Francuskoj - 3:2. Ko zna kako bi se meč završio da ih rođeni brat Kilijana Mbapea nije ostavio na cjedilu pošto je napravio veliku glupost.

Dobio je direktan crveni karton u 56. minutu zato što je laktom u glavu udario protivničkog igrača. Bugarski sudija Kabakov mu je prvo pokazao žuti karton, pa je onda dobio poziv iz VAR sobe, otišao je do monitora i kada je vidio cijelu situaciju promijenio je odluku.

Lil je na poluvremenu imao vođstvo od 2:1 i asistent kod prvog gola bio je upravo Mbape. Ali, Betis je za samo četiri minuta napravio potpuni preokret. Prvo je Bartra u 49. minutu izjednačio, pa je Paro u 53. dao gol za vođstvo. Sve to je unelo dodatnu nervozu, a Mbape nije mogao da se iskontroliše.

"Želim da se izvinim saigračima, stručnom štabu i navijačima za ovaj neprihvatljiv potez. Poraz je potpuno moja krivica, preuzimam punu odgovornost. Ostavio sam saigrače u teškoj poziciji u najvećem takmičenju", poručio je Mbape.

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