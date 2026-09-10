Bio čudo od djeteta, a za Srbiju nije htio da čuje: Umjesto da igra za Real sa 30 je u drugoj ligi Turske

Rišairo Živković je umjesto slave i dresa Srbije na kraju postao promašaj Crvene zvezde i sada sa 30 godina je bivši reprezentativac Kurasaa i igrač drugoligaša na tromeđi Turske, Jermenije i Irana.

Izvor: Profimedia

"Srećan rođendan Živko", glasila je rođendanska poruka Vansporta iz Turske. Tim iz Azije čestitao je 30. rođendan fudbaleru koji je napunio 30. godina i stigao u tim koji se borio za opstanak u drugoj ligi prošle sezone.

Riječ je o Srbinu, koji je rekao ne Srbiji. Odbio je majčinu želju i htio je da igra za druge, a na kraju umjesto da postane jedan od najboljih fudbalera svijeta i lider našeg nacionalnog tima postao je zapamćen kao jedan od najvećih promašaja ikada na "Marakani".

"Danas je rođendan našem fudbaleru Rišairu Živkoviću. Želimo mu mnogo zdravlja, sreće i uspjeha u novoj godini, mnogo pobjeda u crno-crvenom dresu", stoji u nastavku čestitke kluba iz Vana na istoku Turske.

Na azijskoj tromeđi sa 30 godina

Nakon dvije sezone u Tajlandu Rišairo Živković je za 30. rođendan potpisao ugovor sa klubom iz Vana, grada blizu granice Turske sa Jermenijom i Iranom. Na obali ogromnog jezera je klub koji se prošle sezone jedva izborio za opstanak, a sada već sa 30 godina Rišairo Živković je stigao do igranja za njih. Lutao je i prije, a i nakon boravka u Crvenoj zvezdi u sezoni 2021/22, ali hajde da se podsjetimo kako je sve počelo.

Izvor: Profimedia/BELGA PHOTO KURT DESPLENTER

Svjetsko čudo majke Mire

Čuli smo za Rišaira Živkovića već 2012. godine kada je kao maloljetnik zaigrao za prvi tim Groningena. Ipak kada se ustalio u prvom timu i kada ga je "Skaj sports" uvrstio u listu 10 igrača koji će dominirati svjetskim fudbalom saznali smo da njegovo prezime zapravo znači da je povezan sa Srbijom.

Njegova majka Mira je Srpkinja, a otac koji je sa Kurasaoa ga je napustio kada je bio mali i zbog toga je Rišairo uvijek nosio majčino srpsko prezime. Zaigrao je od U18 nivoa za Holandiju, a mi smo se nadali da ćemo ga "oteti", ali na kraju je zapravo jedini seniorski fudbal na reprezentativnom nivou odigrao za zemlju svog oca Kurasao.

Oko njega se tukli velikani

Nakon dvije sezone u prvom timu Groningena velikani poput Real Madrida i Barselone su htjeli da ga potpišu, ali je on riješio da ode u Ajaks. To je djelovalo kao odlična odluka, osim - što to nije bila. Na kraju je odigrao samo sedam mečeva u Erediviziji za Ajaks, dao jedan gol, a većinu vremena je proveo u omladinskoj ekipi i na pozajmicama.

Nakon odlazaka u Viljem II i Utreht uspio je da se nametne u Ostendeu, a onda je otišao za novcem u Kinu. U vrijeme kada je bilo planirano da dominira, on je igrao za Čangčun Jatai. Doduše tada je stigao i do Premijer lige jer ga je na pola godine pozajmio tadašnji fenjeraš Šefild junajted.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda za zaborav

Nakon tih neuspješnih pokušaja on je potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom i nije se proslavio. Odigrao je 500 minuta fudbala, pokupio medalje osvajača kupa i Superlige, ali je brzo otišao i ostao je upamćen kao promašaj. Dao je jedan gol, odigrao 14 mečeva i zatim krenuo da igra u Emenu, Singapuru, Tajlandu...

Na kraju - Kurasao

Na kraju nije uslišio želju majke Mire da obuče dres Srbije. Novoformirana selekcija Kurasaoa ga je isprobala, pa je tako debitovao protiv Kanade i čak je zaigrao na meču sa Argentinom. Bio je u timu sa Elojem Rumom, Leandrom i Žuninjom Bakunom, Kukom Martinom, Vurnonom Anitom i Ksanderom Severinom i nije se izborio za mjesto u timu pa je ostao na ta dva nastupa. Sa 30 godina Rišairo Živković sada igra drugu ligu Turske, bori se za opstanak i za njega nema mjesta ni u jednom nacionalnom timu. A bio je planiran za slavu...

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